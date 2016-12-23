Halep'in doÄŸusundaki sivillerin tahliyesi tamamlandÄ±

Halep'in doÄŸusunda bulunan sivillerin ve muhalif gÃ¼Ã§lerin tahliyesi tamamlandÄ±

Suriye'de Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± teröristlerin kuÅŸatmasÄ±ndaki doÄŸu Halep'ten ve muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya beldelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeler sona erdi.

Tahliye bölgesindeki AA muhabirinin verdiÄŸi bilgiye göre, kuÅŸatma altÄ±ndaki doÄŸu Halep'ten son olarak çoÄŸunluÄŸu silahlÄ± muhalifleri taÅŸÄ±yan 5 otobüs, 30 araçtan oluÅŸan son tahliye konvoyu çÄ±ktÄ±.

Ramuse'deki rejimin kontrol noktasÄ±ndan hareket eden yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸilik konvoy Halep'in batÄ±sÄ±nda muhaliflerin kontrolündeki RaÅŸidin bölgesine yöneldi.

Son gün 3 bin kiÅŸi tahliye edildi

Halep'ten bugün 10 otobüs ve 420 özel araçÄ±n bulunduÄŸu konvoyla yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kiÅŸi tahliye edildi.

Buna karÅŸÄ±lÄ±lÄ±k Ä°dlib'te muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±nda bulunan Fua ve Kefreya beldelerinden yaklaÅŸÄ±k 250 kiÅŸi, Halep'in batÄ±sÄ±ndaki rejim bölgelerine ulaÅŸtÄ±.

Halep'in doÄŸusundan muhaliflerin de çÄ±kmasÄ±yla Halep kent merkezi tamamen Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terör gruplarÄ±nÄ±n kontrolüne girdi.

Tahliyelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 15 AralÄ±k PerÅŸembe gününden beri Halep'ten 45 bin civarÄ±nda sivil ve muhalif, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep'ten çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. Rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplarÄ±n kontrolündeki Fua ve Kefreya'dan ise toplamda 2 bin kiÅŸi tahliye edildi.

Tahliye sürecek

Türkiye ile Rusya'nÄ±n öncülüÄŸünde gerçekleÅŸen ateÅŸkeÅŸ ve tahliye mutabakatÄ±na göre, doÄŸu Halep'teki sürecin tamamlanmasÄ±yla Åžam'da rejim güçlerinin kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden çÄ±kÄ±ÅŸlar baÅŸlayacak. Ä°ki bölgeden bin 500 kiÅŸinin Ä°dlib'e nakledilmesi öngörülüyor. Madaya ve Zebadani, açlÄ±ktan ölümlerin yaÅŸanmasÄ±yla gündeme gelmiÅŸti.

DoÄŸu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15 AralÄ±k'ta yola çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bölgeden ayrÄ±lan sivil ve muhalif savaÅŸçÄ±lar, Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda muhaliflerin kontrolündeki Ä°dlib'e nakledilmiÅŸti. Ä°dlib ili, Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na denk düÅŸüyor.

Ä°ranlÄ± General Seyid Cevad komutasÄ±ndaki rejim yanlÄ±sÄ± terör gruplarÄ±, geçen perÅŸembe ve cuma günü, doÄŸu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarÄ±na saldÄ±rmÄ±ÅŸ, toplam 18 sivili öldürmüÅŸtü. AteÅŸkes ve tahliyelere baÅŸÄ±ndan beri karÅŸÄ± çÄ±karak savaÅŸ suçlarÄ± iÅŸleyen gruplar, Fua ve Kefreya’dan da tahliyelere izin verilmesi ÅŸartÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü.