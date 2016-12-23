IKEA, aynÄ± kaza sonucunda Ã¶len Ã§ocuklarÄ±n ailesine rekor tazminat Ã¶deyecek

Ä°sveÃ§li mobilya devi IKEA, ÅŸifonyerlerin Ã¼zerine devrilmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 Ã§ocuÄŸun ailesine 50 milyon dolar tazminat Ã¶deyecek

ÇocuklarÄ±n ailelerinin avukatlarÄ±, türünün en büyüklerinden biri olan tazminatÄ±n, meselenin ciddiyetini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Ä°ki yaÅŸÄ±ndaki Camden Ellis, yine iki yaÅŸÄ±ndaki Curren Collas ve 23 aylÄ±k Ted McGee adlÄ± küçük çocuklar, Malm adlÄ± ÅŸifonyerlerin üzerlerine devrilmesiyle hayatlarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸlerdi.

IKEA'dan yapÄ±lan açÄ±klamada "UzlaÅŸma henüz mahkemede onaylanmadÄ±, dolayÄ±sÄ±yla bu aÅŸamada yorum yapmamÄ±z uygun olmaz" denildi.

IKEA geçen Haziran'da söz konusu ÅŸifonyerleri Kuzey Amerika piyasasÄ±ndan çekmiÅŸti.

Åžirket baÅŸta, ÅŸifonyerlerin duvara sabitlenmesi tavsiyesinde bulundu, ancak Åžubat ayÄ±nda bir baÅŸka çocuÄŸun ölümüyle ürünün piyasadan çekilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Avukatlar, tazminatÄ±n aileler arasÄ±nda paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AyrÄ±ca anlaÅŸmanÄ±n bir parçasÄ± olarak IKEA'nÄ±n üç çocuÄŸun anÄ±sÄ±na hastanelere 50'ÅŸer bin dolar baÄŸÄ±ÅŸ yapmayÄ± ve çocuk güvenliÄŸi alanÄ±nda faaliyet gösteren bir yardÄ±m kuruluÅŸuna 100 bin dolar vermeyi kabul ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Avukat Alan Feldman BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu bir çocuk ölümünde alÄ±nan en büyük tazminat miktarÄ± oldu ve yaÅŸananlarÄ±n ciddiyetini yansÄ±tÄ±yor. Üç küçük çocuk tamamen önlenebilir kazalarla hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi.

Ölümler nedeniyle ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu, ÅŸifonyerlerin düÅŸme tehlikesiyle ilgili bir eÄŸitim kampanyasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.