DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kirby Suriye'deki diplomatik giriÅŸimler baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ± dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kirby, Suriye'nin Halep kentinde yaÅŸanan olaylarÄ± deÄŸerlendirerek, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda kendisine yÃ¶neltilen, 'DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin ÅŸunu daha iyi yapabilseydik diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir konu var mÄ±' sorusuna cevap verdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü John Kirby, Suriye'de politik bir geçiÅŸ süreci konusunda diplomatik giriÅŸimlerinin baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Kirby, baÅŸkent Washington'da düzenlediÄŸi günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda kendisine yöneltilen, 'DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin ÅŸunu daha iyi yapabilseydik diye düÅŸündüÄŸü bir konu var mÄ±' sorusuna cevaben"DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'na soracak olsaydÄ±nÄ±z, size Suriye'de içinde bulunduÄŸumuz durumdan dolayÄ± nasÄ±l hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyleyecek ilk kiÅŸi olurdu. Bizim Suriye'de politik bir geçiÅŸ sürecine ulaÅŸma, Suriye halkÄ±nÄ±n sesinin duyulacaÄŸÄ±, daha iyi, daha güvenli ve birleÅŸik bir suriye diplomatik konusundaki diplomatik giriÅŸimlerimiz baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±. Bu önümüzdeki bir kaç hafta içinde deÄŸiÅŸmez demek deÄŸil. Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediÄŸimiz noktaya getirmeye çalÄ±ÅŸacak. SanÄ±rÄ±m kendisi bu konuda daha baÅŸarÄ±lÄ± olabilmeyi dilediÄŸini söylerdi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HALEP'Ä°N YIKIMINDAN REJÄ°M SORUMLU"

Kirby, Halep'in yeniden Esad güçlerinin eline geçmesiyle ilgili bir soruya verdiÄŸi yanÄ±tta da, Haleplilerin güvenliÄŸinden, gereksinimlerinin karÅŸÄ±lanmasÄ±ndan Suriye hükümetinin sorumlu olduÄŸunu söyledi. Kirby, "Elbette sorumlular. AynÄ± zamanda Halep'in alÄ±nmasÄ± sürecinde yol açtÄ±klarÄ± yÄ±kÄ±mdan, açlÄ±ktan, felaketten de sorumlular." dedi.