Trump'tan MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik yeni adÄ±m

2011'den bu yana aktif olarak kullanÄ±lmayan Ulusal GÃ¼venlik GiriÅŸ-Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ KayÄ±t Sistemi (NSEERS) programÄ±yla ilgili konuÅŸan Trump'Ä±n Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ Jason Miller, "Trump'Ä±n inanÃ§ temelli bir kayÄ±t sistemini hiÃ§bir zaman savunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurgularken, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye alÄ±nmamasÄ±yla" ilgili ne karar alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z belirlenmediÄŸini de sÃ¶yledi.

Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Neema Hakim tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 2011'den bu yana aktif olarak kullanÄ±lmayan Ulusal Güvenlik GiriÅŸ-ÇÄ±kÄ±ÅŸ KayÄ±t Sistemi (NSEERS) programÄ±nÄ±n yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Hakim, açÄ±klamasÄ±nda, "Zaten köhnemiÅŸ olan bu uygulamanÄ±n hayata geçirilmesi, etkili tedbirlerin alÄ±nmasÄ±ndan ziyade sÄ±nÄ±rlÄ± kaynaklarÄ±n boÅŸa harcanmasÄ±na da sebep olurdu." ifadelerini kullandÄ±.Dünkü açÄ±klamasÄ±nda New York eyaleti Adalet BakanÄ± Eric Schneiderman'Ä±n da, uygulamanÄ±n teröristleri engellemediÄŸi gibi kolluk kuvvetlerine olan güveni sarstÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi ve ilgili yasanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± önerdiÄŸi kaydedildi.

TRUMP, PROGRAMI CANLANDIRABÄ°LECEÄžÄ°NÄ° SÖYLEMÄ°ÅžTÄ°

Öte yandan 20 Ocak'ta ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini devralacak Donald Trump, 2011'den bu yana uygulanmayan programÄ± yeniden devreye sokabileceÄŸini ve "terör tehdidi taÅŸÄ±yan belli ülkelerden gelen MüslümanlarÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸunu" ifade ediyordu.Dün Florida'da basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa açÄ±klamada Trump, "MüslümanlarÄ±n geçici olarak ülkeye alÄ±nmamasÄ±" ve "ülkeye giriÅŸte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili yeni bir deÄŸerlendirme yaparak, "Bu konudaki planlarÄ±mÄ± biliyorsunuz. HaklÄ± olduÄŸum ortaya çÄ±ktÄ±." demiÅŸti.Ancak Trump'Ä±n geçiÅŸ süreci ekibi Ä°letiÅŸim Direktörü Jason Miller, "Trump'Ä±n inanç temelli bir kayÄ±t sistemini hiçbir zaman savunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurgulayarak söz konusu önerinin "yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirmiÅŸti.

MÜSLÜMANLARA YÖNELÄ°K YENÄ° ADIMLAR MERAKLA BEKLENÄ°YOR

20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki görevine baÅŸlayacak olan Trump'Ä±n söz konusu uygulama ve "MüslümanlarÄ±n ülkeye alÄ±nmamasÄ±yla" ilgili yasal zeminde yeni adÄ±mlar atÄ±p atmayacaÄŸÄ± Amerikan kamuoyunda merakla bekleniyor.NSEERS programÄ±, ABD'ye giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda belli Müslüman ülkelerden kiÅŸilerin görevliler tarafÄ±ndan mülakata alÄ±nmasÄ±na ve detaylÄ± bilgilerinin kaydedilmesine imkan tanÄ±yordu. AmerikalÄ± MüslümanlarÄ±n temsilcileri, 2011'de fiilen uygulamasÄ± durdurulan programÄ±n Obama yönetimi tarafÄ±ndan tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyordu.