Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecekler

Suriye'de ulusal bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± konusunu Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini belirten Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de ulusal bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± konusunun Ocak ayÄ±nda Astana görüÅŸmelerinde ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n Moskova'daki toplantÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ortak bildiride, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev'in Suriye barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin Astana'da yapÄ±lmasÄ±na dair davetinin not edildiÄŸi yer almÄ±ÅŸtÄ±.
OCAK AYININ ORTASINDA YAPILACAK
Reuters'Ä±n haberine göre Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Gennady Gatilov, Moskova, Ankara ve Tahran tarafÄ±ndan desteklenen yeni Suriye barÄ±ÅŸ müzakerelerinin Ocak ayÄ±nÄ±n ortasÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
SURÄ°YE GENELÄ°NDE BARIÅž Ä°ÇÄ°N MASAYA OTURACAKLAR
Gatilov, Suriye genelinde bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± için neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini konusuna odaklanÄ±lacaÄŸÄ± beklentisi içinde olduÄŸunu söyledi. Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ± Suriye'nin geleceÄŸini görüÅŸmek üzere Moskova'da bu hafta baÅŸÄ±nda toplantÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸti.