Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecekler

Kuzey Kore, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan getirilen son yaptÄ±rÄ±mlara tepki olarak savaÅŸ tehdidinde bulundu. Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD iÅŸleri sorumlusu Hun Song Ryol ise ABD'nin, Kim'i bireysel yaptÄ±rÄ±m listesine almasÄ±nÄ±n bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olduÄŸunu belirterek, "Biz bunu bir savaÅŸ ilanÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.