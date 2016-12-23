Ana Sayfa | DÃœNYA 23/12/2016 10:58

Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecekler


Suriye'de ulusal bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± konusunu Astana'da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini belirten Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de ulusal bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± konusunun Ocak ayÄ±nda Astana görüÅŸmelerinde ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n Moskova'daki toplantÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ortak bildiride, Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev'in Suriye barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin Astana'da yapÄ±lmasÄ±na dair davetinin not edildiÄŸi yer almÄ±ÅŸtÄ±.

OCAK AYININ ORTASINDA YAPILACAK

Reuters'Ä±n haberine göre Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Gennady Gatilov, Moskova, Ankara ve Tahran tarafÄ±ndan desteklenen yeni Suriye barÄ±ÅŸ müzakerelerinin Ocak ayÄ±nÄ±n ortasÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

SURÄ°YE GENELÄ°NDE BARIÅž Ä°ÇÄ°N MASAYA OTURACAKLAR

Gatilov, Suriye genelinde bir ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± için neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini konusuna odaklanÄ±lacaÄŸÄ± beklentisi içinde olduÄŸunu söyledi. Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ± Suriye'nin geleceÄŸini görüÅŸmek üzere Moskova'da bu hafta baÅŸÄ±nda toplantÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

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Fransa'nÄ±n TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na unlu protesto

FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa ederek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Manuel Valls'e TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± hareketinden dolayÄ± un Ã§uvalÄ± fÄ±rlatÄ±ldÄ±.


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Halep'ten ve muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeler sona erdi.


Kuzey Kore BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸ tehdidinde bulundu

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