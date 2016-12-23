Ana Sayfa | DÃœNYA 23/12/2016 11:43

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Bass TÃ¼rkiye'nin Rusya ile yapÄ±cÄ± iliÅŸkilerini destekliyoruz dedi


NTV'ye Ã¶zel rÃ¶portaj veren ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Bass, Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, "TÃ¼rkiye'nin Rusya ile yapÄ±cÄ± iliÅŸkilerini destekliyoruz." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalardan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:"Türkiye'de yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan rahatsÄ±zÄ±z. Terör örgütlerine çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz, silahlarÄ± bÄ±rakÄ±n ÅŸiddet kullanmaktan vazgeçin. Türkiye Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilere yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ±ndan diplomasi mesleÄŸine de yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. SuçlamalarÄ± reddediyoruz. SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±n katkÄ± saÄŸlayanlarÄ±n mümkün olduÄŸunca çabuk ÅŸekilde adalet önüne çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu düÅŸünüyorum. ABD'nin bu saldÄ±rÄ±da desteÄŸi olduÄŸuna yönelik delil yok. Bu iddialarÄ± ÅŸiddetle reddediyoruz. SoruÅŸturmaya destek önerisinde bulunduk.

GÜLEN'Ä°N Ä°ADESÄ°

Fetullah Gülen'in iadesi talebinin incelenmesi ilgili süreçte herhangi bir yavaÅŸlama yok. Hukuk sistemimizdeki farklÄ±lÄ±klar nedeniyle dava hakkÄ±nda çok fazla konuÅŸulmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Biz dava hakkÄ±nda ne kadar az konuÅŸuyorsak konuyu o kadar ciddiye alÄ±yoruz demektir. (Trump, Gülen'i iade konusunda istekli görünüyor... Sizin düÅŸünceniz nedir? sorusu üzerine) Bir sonraki yönetim için konuÅŸamam. ABD Türkiye'nin güçlü olmasÄ±nÄ± istiyor. Türkiye'nin bölünmesi karmaÅŸa içinde olmasÄ± bizim menfaatimize deÄŸildir. Ben yeni yönetimde nasÄ±l politika deÄŸiÅŸikliÄŸi görürsek görelim bu hususlarÄ±n Türkiye'ye yaklaÅŸÄ±mÄ±n temeli olarak kalacaÄŸÄ±na eminim.

"Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° DESTEKLÄ°YORUZ"

Türkiye'nin Rusya ile iyi ve yapÄ±cÄ± bir iliÅŸki kurmasÄ±nÄ± anlÄ±yoruz ve destekliyoruz. Bu durumu A ve B arasÄ±nda ikili bir seçim gibi görenler günümüz dünyasÄ±nÄ± iyi okuyamÄ±yorlar. Bununla beraber Rus hükümetinin bazÄ± politikalarÄ±yla ilgili temkinli davranÄ±lmasÄ±nÄ±n öneririm. Rusya bir ülkenin bir kÄ±smÄ±nÄ± askeri yolla iÅŸgal eden son zamanlardaki tek Avrupa ülkesi. Türkiye'nin Rusya ile iliÅŸkileri geliÅŸtirirken bu gerçekleri dikkate almasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Fransa'nÄ±n TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na unlu protesto

FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa ederek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Manuel Valls'e TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± hareketinden dolayÄ± un Ã§uvalÄ± fÄ±rlatÄ±ldÄ±.


Halep'teki tahliyeler tamamlandÄ±

Halep'ten ve muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeler sona erdi.


Kuzey Kore BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸ tehdidinde bulundu

Kuzey Kore, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan getirilen son yaptÄ±rÄ±mlara tepki olarak savaÅŸ tehdidinde bulundu. Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD iÅŸleri sorumlusu Hun Song Ryol ise ABD'nin, Kim'i bireysel yaptÄ±rÄ±m listesine almasÄ±nÄ±n bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olduÄŸunu belirterek, "Biz bunu bir savaÅŸ ilanÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.