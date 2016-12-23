Ana Sayfa | DÃœNYA 23/12/2016 11:42

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya yakÄ±nÄ±z dedi


Suriye'de devam eden savaÅŸla ilgili Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu aÃ§Ä±klama yaparak, Suriye genelinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gereken koÅŸullarÄ±n oluÅŸtuÄŸunu vurguladÄ±.

Putin, Halep'in özgürleÅŸtirilmesinin Suriye ve bölgede durumun normalleÅŸmesi açÄ±sÄ±ndan en önemli adÄ±m olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.Rusya lideri, "Halep'in radikal unsurlardan özgürleÅŸtirilmesinin, Suriye'nin tamamen normalleÅŸmesi ve umarÄ±m ki, bölge genelinde bir normalleÅŸme olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan en önemli adÄ±m olduÄŸunu düÅŸünüyorum" dedi. "Hiç ÅŸüphe yok ki, bu operasyon, özellikle de son bölümü, insani operasyon da dahil olmak üzere, Rus askerlerinin doÄŸrudan katÄ±lÄ±mÄ± sayesinde sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±" diye devam eden Putin, Suriye'de nihai ateÅŸkes çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, Türkiye ve Ä°ran da dahil ilgi duyan tüm ülkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla süreceÄŸini kaydetti.

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu: Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya yakÄ±nÄ±z

 Suriye'deki savaÅŸla ilgili çok kritik açÄ±klama yapan Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Putin'in talimatÄ± üzerine gerçekleÅŸtirilen Halep operasyonunun Türkiye ve Ä°ran'la yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi içinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya yakÄ±nÄ±z." dedi.

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Fransa'nÄ±n TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na unlu protesto

FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa ederek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Manuel Valls'e TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± hareketinden dolayÄ± un Ã§uvalÄ± fÄ±rlatÄ±ldÄ±.


Halep'teki tahliyeler tamamlandÄ±

Halep'ten ve muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeler sona erdi.


Kuzey Kore BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸ tehdidinde bulundu

Kuzey Kore, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan getirilen son yaptÄ±rÄ±mlara tepki olarak savaÅŸ tehdidinde bulundu. Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD iÅŸleri sorumlusu Hun Song Ryol ise ABD'nin, Kim'i bireysel yaptÄ±rÄ±m listesine almasÄ±nÄ±n bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olduÄŸunu belirterek, "Biz bunu bir savaÅŸ ilanÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.