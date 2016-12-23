Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya yakÄ±nÄ±z dedi

Suriye'de devam eden savaÅŸla ilgili Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu aÃ§Ä±klama yaparak, Suriye genelinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gereken koÅŸullarÄ±n oluÅŸtuÄŸunu vurguladÄ±.

Putin, Halep'in özgürleÅŸtirilmesinin Suriye ve bölgede durumun normalleÅŸmesi açÄ±sÄ±ndan en önemli adÄ±m olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.Rusya lideri, "Halep'in radikal unsurlardan özgürleÅŸtirilmesinin, Suriye'nin tamamen normalleÅŸmesi ve umarÄ±m ki, bölge genelinde bir normalleÅŸme olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan en önemli adÄ±m olduÄŸunu düÅŸünüyorum" dedi. "Hiç ÅŸüphe yok ki, bu operasyon, özellikle de son bölümü, insani operasyon da dahil olmak üzere, Rus askerlerinin doÄŸrudan katÄ±lÄ±mÄ± sayesinde sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±" diye devam eden Putin, Suriye'de nihai ateÅŸkes çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, Türkiye ve Ä°ran da dahil ilgi duyan tüm ülkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla süreceÄŸini kaydetti.

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu: Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya yakÄ±nÄ±z

Suriye'deki savaÅŸla ilgili çok kritik açÄ±klama yapan Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Putin'in talimatÄ± üzerine gerçekleÅŸtirilen Halep operasyonunun Türkiye ve Ä°ran'la yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi içinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya yakÄ±nÄ±z." dedi.