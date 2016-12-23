Berlin'deki TIR saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisi Ä°talya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Berlin'de 12 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ TIR saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisinin Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Pazartesi akÅŸamÄ± Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de bir Noel pazarÄ±na düzenlenen 12 kiÅŸinin öldüÄŸü, en az 49 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± TIR saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸüphelisi Ä°talya'da vurularak öldürüldü.Åžüphelinin Milano'da girdiÄŸi silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada vurulduÄŸunu uluslararasÄ± ajanslar son dakika olarak duyurdu. Ä°talya Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, kÄ±sa süre sonra basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyecek.

ALMAN POLÄ°SÄ° TUNUSLU ÅžÜPHELÄ°NÄ°N PEÅžÄ°NDEYDÄ°

Pazartesi akÅŸamÄ± gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±da, 12 kiÅŸi ölmüÅŸ ve saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸüpheli kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Alman polisi, günlerdir Tunus asÄ±llÄ± Anis Amri'nin peÅŸindeydi ancak Ä°talya'da öldürülen kiÅŸinin kimliÄŸi henüz açÄ±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Alman Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Amir'in parmak izlerinin TIR'Ä±n ön kÄ±smÄ±nda, çeÅŸitli noktalarda bulunduÄŸunu doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.

AÄ°LESÄ° ÇAÄžRI YAPMIÅžTI

Tunus'taki ailesi, dün oÄŸullarÄ±na polise teslim olmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. AÄŸabeyi Abdülkadir Amri "KardeÅŸim beni dinliyorsa, ailemiz için teslim olmasÄ±nÄ± istiyorum. RahatlayacaÄŸÄ±z. YaptÄ±ÄŸÄ± söylenen ÅŸeyi yapmÄ±ÅŸsa, cezasÄ±nÄ± çekecektir. Ama ben kardeÅŸimin masum olduÄŸuna eminim. Ekonomik nedenlerle evden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, terör nedeniyle deÄŸil" demiÅŸti.Ailesi, Anis Amir'in Ä°talya'da üç buçuk yÄ±l hapis cezasÄ± yattÄ±ktan sonra 'bambaÅŸka bir anlayÄ±ÅŸla' hapisten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

ABD'NÄ°N UÇUÅž YASAÄžI LÄ°STESÄ°NDE

Amerikan New York Times gazetesi ise, Amri'nin uçuÅŸ yasaÄŸÄ± listesinde olduÄŸunu ve en az bir kere Telegram uygulamasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla IÅžÄ°D'le baÄŸlantÄ±ya geçtiÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±.