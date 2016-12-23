Kuzey Kore BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸ tehdidinde bulundu

Kuzey Kore, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan getirilen son yaptÄ±rÄ±mlara tepki olarak savaÅŸ tehdidinde bulundu. Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD iÅŸleri sorumlusu Hun Song Ryol ise ABD'nin, Kim'i bireysel yaptÄ±rÄ±m listesine almasÄ±nÄ±n bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olduÄŸunu belirterek, "Biz bunu bir savaÅŸ ilanÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.

NATO'nun, Kuzey Kore'ye nükleer heveslerinden vazgeçmesi çaÄŸrÄ±sÄ±na, Pyongyang yönetimi "sizi ilgilendirmez" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Kuzey Kore resmi haber ajansÄ± KCNA'da yapÄ±lan açÄ±klamada, "Görevi Kuzey Atlantik bölgesinde 'barÄ±ÅŸ ve güvenliÄŸi savunmak' olan NATO'nun hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde Kuzey Kore'nin iÅŸlerine burnunu sokmasÄ± normal karÅŸÄ±lanamaz." ifadesine yer verildi.

NATO, KUZEY KORE'YÄ° KINAMIÅžTI

NATO'yu ABD'ye hizmet etmekle suçlayan Kuzey Kore, örgütün tek amacÄ±nÄ±n Güney Kore ve ABD'nin komünist rejimi devirme çabalarÄ±na destek vermek olduÄŸunu belirtti. NATO, Kuzey Kore'yi nükleer silah ve balistik füze programÄ±nÄ± geliÅŸtirmeye devam etmesi ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve tehdit edici açÄ±klamalarÄ± nedeniyle sert ÅŸekilde kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±.Kuzey Kore, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan getirilen son yaptÄ±rÄ±mlara tepki olarak savaÅŸ tehdidinde bulundu.KCNA'da yayÄ±nlanan bildiride, BMGK'nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlar konusundaki kararÄ±nÄ±n, Kore YarÄ±madasÄ±nda olasÄ± bir savaÅŸ tehlikesi yarattÄ±ÄŸÄ± belirtildi. "YaptÄ±rÄ±mÄ±n" adeta savaÅŸ ilanÄ± anlamÄ±na geldiÄŸi kaydedildiÄŸi bildiride, "yaptÄ±rÄ±mlar konusundaki kararÄ± kabul eden ABD ve diÄŸer ülkelerin, kararÄ±n sonuçlarÄ±ndan tamamen sorumlu olacaÄŸÄ±" ifade edildi.

KÖMÜR Ä°HRACATINA SINIRLAMA GETÄ°RÄ°YOR

YaptÄ±rÄ±mÄ±n, Kuzey'in egemenliÄŸi ihlal eden "herhangi yasal dayanaÄŸÄ± olmayan bir suç belgesi" olarak nitelendirildiÄŸi bildiride, ülkenin nükleer denemeleri, "ABD ve diÄŸer düÅŸman güçlerin nükleer tehdidine ve pervasÄ±z yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± kendini savunma ve karÅŸÄ± koyma hakkÄ±" olarak savunuldu.Yeni yaptÄ±rÄ±m, ülkenin para birimi cinsinden önemli kaynaklarÄ±n kontrol altÄ±nda tutulmasÄ±nÄ± amaçlayan diÄŸer kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Kuzey'in kömür ihracatÄ±na sÄ±nÄ±rlama getiriyor.

YAPTIRIMLARIN ARDI ARKASI KESÄ°LMÄ°YOR

BMGK tüm uyarÄ±lara raÄŸmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ±nÄ± içeren karar tasarÄ±sÄ±nÄ± 30 KasÄ±m'da kabul etmiÅŸti.Güney Kore ve Japonya hükümetleri, BMGK'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na ek olarak onlarca Kuzey Koreli üst düzey diplomat ve iÅŸletmenin ülkeyle finansal anlamda iliÅŸki kurmasÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

"BÄ°Z BUNU BÄ°R SAVAÅž Ä°LANI OLARAK GÖRÜYORUZ"

ABD yönetimi ise temmuz ayÄ±nda Kuzey Kore lideri Kim Jong-u yaptÄ±rÄ±m listesine eklemiÅŸti. Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD iÅŸleri sorumlusu Hun Song Ryol ise ABD'nin, Kim'i bireysel yaptÄ±rÄ±m listesine almasÄ±nÄ±n bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olduÄŸunu belirterek, "Biz bunu bir savaÅŸ ilanÄ± olarak görüyoruz." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Kuzey Kore yönetimi, 2006 yÄ±lÄ±ndan baÅŸlayan nükleer denemelerinin beÅŸincisini 9 Eylül 2016'da yapmÄ±ÅŸtÄ±. Güney Kore ordusu, bunun Pyongyang yönetiminin yaptÄ±ÄŸÄ± en büyük nükleer deneme olduÄŸunu ve 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüÄŸünde bir yer sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± tetiklediÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. AmerikalÄ± ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesi üzerine ülkeye daha fazla yaptÄ±rÄ±m uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.