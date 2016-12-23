Halep'teki tahliyeler tamamlandÄ±

Halep'ten ve muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeler sona erdi.

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± teröristlerin kuÅŸatmasÄ±ndaki doÄŸu Halep'ten ve muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya beldelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeler sona erdi.Tahliye bölgesindeki AA muhabirinin verdiÄŸi bilgiye göre, kuÅŸatma altÄ±ndaki doÄŸu Halep'ten son olarak çoÄŸunluÄŸu silahlÄ± muhalifleri taÅŸÄ±yan 5 otobüs, 30 araçtan oluÅŸan son tahliye konvoyu çÄ±ktÄ±.Ramuse'deki rejimin kontrol noktasÄ±ndan hareket eden yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸilik konvoy Halep'in batÄ±sÄ±nda muhaliflerin kontrolündeki RaÅŸidin bölgesine yöneldi.

SON GÜN 3 BÄ°N 500 KÄ°ÅžÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Halep'ten bugün 10 otobüs ve 420 özel araçÄ±n bulunduÄŸu konvoyla yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kiÅŸi tahliye edildi.Buna karÅŸÄ±lÄ±lÄ±k Ä°dlib'te muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±nda bulunan Fua ve Kefreya beldelerinden yaklaÅŸÄ±k 250 kiÅŸi, Halep'in batÄ±sÄ±ndaki rejim bölgelerine ulaÅŸtÄ±.

HALEP TAMAMEN ESAD GÜÇLERÄ°NÄ°N KONTROLÜNDE

Halep'in doÄŸusundan muhaliflerin de çÄ±kmasÄ±yla Halep kent merkezi tamamen Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terör gruplarÄ± ve terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçti.Tahliyelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 15 AralÄ±k PerÅŸembe gününden beri Halep'ten 45 bin civarÄ±nda sivil ve muhalif, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep'ten çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. Rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplarÄ±n kontrolündeki Fua ve Kefreya'dan ise toplamda 2 bin kiÅŸi tahliye edildi.

400 BÄ°N Ä°NSAN ÖLDÜ

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin verilerine göre 2011'den beri Suriye'de 400 bin civarÄ±nda insan hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 milyon 800 bin kiÅŸi ise ülkeden iltica etti.Son otobüs DoÄŸu Halep'ten ayrÄ±ldÄ± ve Suriye ordusu zaferini açÄ±kladÄ±. Ordu sözcüsü yÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n üzerine Suriye bayraklarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸtu:"SilahlÄ± Kuvvetler Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± Halep'te güvenliÄŸe dönüldüÄŸünü, ÅŸehrin terörden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kalan teröristlerin de bölgeden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eder. Bu zafer teröre karÅŸÄ± savaÅŸta bir dönüm noktasÄ±dÄ±r."Tahliyelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n 8. gününde son kafile de Ä°dlib'e doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Böylece zaman zaman kesintiye uÄŸrayan operasyonda tahliye edilenlerin toplam sayÄ±sÄ± 34 bini bulmuÅŸ oldu.