Ana Sayfa | DÃœNYA 23/12/2016 13:10

Fransa'nÄ±n TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na unlu protesto


FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa ederek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Manuel Valls'e TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± hareketinden dolayÄ± un Ã§uvalÄ± fÄ±rlatÄ±ldÄ±.

MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine FransÄ±z solunun adayÄ± olarak girmek isteyen Valls, baÅŸbakanlÄ±ktan istifasÄ± sonrasÄ± seçim gezilerine aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Partililer ve yerel yöneticilerle görüÅŸmek üzere Strazburg'a gelen Valls, Noel pazarÄ±nÄ± ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Daha sonra bir toplantÄ± için Noel pazarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu Broglie MeydanÄ±'na yakÄ±n bir restorana doÄŸru yönelen Valls, Fransa'da artÄ±k gelenekselleÅŸen bir protesto gösterisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.BaÅŸbakan olduÄŸu dönemde tartÄ±ÅŸmalÄ± çalÄ±ÅŸma yasasÄ±nÄ± meclis oyuna götürmeden özel yetkiyle geçiren Valls'e bir kiÅŸi un çuvalÄ± fÄ±rlattÄ±. "49.3'ü unutmadÄ±k" ÅŸeklinde baÄŸÄ±rarak un çuvalÄ±nÄ± Valls'e doÄŸru fÄ±rlatan kiÅŸi çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Unlu saldÄ±rÄ± sonrasÄ± restoranda yüzünü ve elbisesini temizleyen Valls, "Bu tür ÅŸeyler seçim kampanyasÄ±nÄ±n neÅŸesidir, sorun yok" ifadeleriyle saldÄ±rganÄ± pek ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

TEPKÄ° ÇEKMÄ°ÅžTÄ°

Fransa'da büyük grev ve gösterilere neden olan çalÄ±ÅŸma yasasÄ± reformunu, anayasanÄ±n 49. maddesinin 3. fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca Genel Kurul'da oylanmadan geçirme hakkÄ±nÄ± kullanan Valls, tepki çekmiÅŸti. Hükümetin, tasarÄ±nÄ±n geçmeme ihtimalinin yüksek oluÅŸu nedeniyle böyle bir tercihte bulunduÄŸu belirtilmiÅŸ ve uygulama ülke genelinde tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±.Ocak ayÄ± sonunda yapÄ±lacak önseçim ile FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± belirlenecek. YarÄ±ÅŸta Valls dahil 7 aday bulunuyor.Fransa'da yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan unlu protestoya daha önce CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da siyasetçi hedef olmuÅŸtu.

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