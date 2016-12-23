Berlin'de gÃ¼nlerdir aranan ÅŸÃ¼pheli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Almanya'da Noel pazarÄ±na TIR'la giren ve 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan ÅŸÃ¼pheli Ä°talya'da vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ä°talyan güvenlik birimlerinin verdiÄŸi bilgiye göre, Berlin'deki TIR saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸüphelisi Ä°talya'da vurularak öldürüldü.Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 19 AralÄ±k'ta bir Noel pazarÄ±na düzenlenen ve 12 kiÅŸinin öldüÄŸü, 49 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n zanlÄ±sÄ± 24 yaÅŸÄ±ndaki Anis Amir'in, Ä°talya'nÄ±n Milano kentinde silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada öldürüldüÄŸü aktarÄ±ldÄ±.Daily Mail gazetesinin haberine göre Ä°talyan polisiyle çatÄ±ÅŸmaya giren Amir, pantolonunun cebindeki silahÄ± çÄ±kardÄ±, 'Allahu Ekber' diye baÄŸÄ±rarak iki polis yetkilisine ateÅŸ açtÄ± ve bir polis memurunu omzundan yaraladÄ±. Amir'in Fransa'dan Ä°talya'ya gitmek için bindiÄŸi tren, Ä°talya'nÄ±n Sesto San Giovanni mahallesinde polis tarafÄ±ndan rutin kontrol amacÄ±yla durduruldu.Polislerin kimliÄŸini göstermesini istediÄŸi Amir, cebindeki silahÄ± çÄ±kararak Ä°talyan polisiyle çatÄ±ÅŸmaya girdi.

AVRUPA GENELÄ°NDE ARANIYORDU

Almanya, Berlin'de 12 kiÅŸinin ölümüne yol açan Noel pazarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alarmdaydÄ±. Noel pazarÄ±na giren TIR'Ä± sürdüÄŸünden ÅŸüphelenilen Tunuslu zanlÄ± Anis Amri, Avrupa genelinde aranÄ±yordu.Almanya Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Ä°talyan yetkililerle temasta olunduÄŸu bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Ä°talyan Panaroma dergisi Amri'nin öldürüldüÄŸü çatÄ±ÅŸmanÄ±n sabahÄ±n ilk saatlerinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve polisin çatÄ±ÅŸma alanÄ±nÄ±n çevresini kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.