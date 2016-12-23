ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov cinayetiyle ilgili ilk kez konuÅŸtu

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Bass, Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

John Bass, "Türkiye’de yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan rahatsÄ±zÄ±z. Terör örgütlerine çaÄŸrÄ±, SilahlarÄ± bÄ±rakÄ±n ÅŸiddet kullanmaktan vazgeçin. Türkiye Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilere yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ±ndan diplomasi mesleÄŸine de yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. SuçlamalarÄ± reddediyoruz. SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±n katkÄ± saÄŸlayanlarÄ±n mümkün olduÄŸunca çabuk ÅŸekilde adalet önüne çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu düÅŸünüyorum. ABD’nin bu saldÄ±rÄ±da desteÄŸi olduÄŸuna yönelik delil yok. Bu iddialarÄ± ÅŸiddetle reddediyoruz. SoruÅŸturmaya destek önerisinde bulunduk.

GÜLEN'Ä°N Ä°ADESÄ°

Fetullah Gülen’in iadesi talebinin incelenmesi ilgili süreçte herhangi bir yavaÅŸlama yok. Hukuk sistemimizdeki farklÄ±lÄ±klar nedeniyle dava hakkÄ±nda çok fazla konuÅŸulmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Biz dava hakkÄ±nda ne kadar az konuÅŸuyorsak konuyu o kadar ciddiye alÄ±yoruz demektir. (Trump, Gülen'i iade konusunda istekli görünüyor... Sizin düÅŸünceniz nedir? sorusu üzerine) Bir sonraki yönetim için konuÅŸamam. ABD Türkiye’nin güçlü olmasÄ±nÄ± istiyor. Türkiye2nin bölünmesi karmaÅŸa içinde olmasÄ± bizim menfaatimize deÄŸildir. Ben yeni yönetimde nasÄ±l politika deÄŸiÅŸikliÄŸi görürsek görelim bu hususlarÄ±n Türkiye’ye yaklaÅŸÄ±mÄ±n temeli olarak kalacaÄŸÄ±na eminim.