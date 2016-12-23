Putin Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Rusya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerine zarar vermeyecek dedi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len uÃ§ak ve Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n arasÄ±nÄ± bozmak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda önemli açÄ±klamalarda bulundu. Putin Türkiye ile ilgili "Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruÅŸturmada her ÅŸeyin açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± yakÄ±ndan izleyecek" dedi.

'RUS UÇAÄžINI DÜÅžÜRME EMRÄ°NÄ°N ARKASINDA TÜRK LÄ°DERLÄ°ÄžÄ° KONUSUNDA FÄ°KRÄ°MÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORUM'

Putin Ankara'da suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Rusya büyükelçisi Karlov'la ilgili soruyu da cevapladÄ±. Putin ÅŸöyle konuÅŸtu: "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye iliÅŸkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacÄ±nÄ±n Rusya-Türkiye iliÅŸkilerinin bozmak olduÄŸu yönündeki açÄ±klamalara ÅŸüpheyle bakÄ±yordum. Fakat artÄ±k buna ikna olmaya baÅŸladÄ±m. Rus uçaÄŸÄ±nÄ± düÅŸürme emrinin arkasÄ±nda Türk liderliÄŸinin olduÄŸu konusunda fikrimi deÄŸiÅŸtiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye iliÅŸkilerine zarar vermeyecek."

'AÅžIRI GÖRÜÅžLÜLER TÜRK ORDUSUNA DERÄ°N BÄ°R ÅžEKÄ°LDE YUVALANMIÅž DURUMDA'

Putin konuÅŸmasÄ±nda "AÅŸÄ±rÄ± görüÅŸlüler Türk ordusuna derin bir ÅŸekilde yuvalanmÄ±ÅŸ durumunda" ifadesini de kullandÄ±.

Ä°RAN, ESAD VE TÜRKÄ°YE ASTANA'DA BARIÅž GÖRÜÅžMELERÄ° KONUSUNDA MUTABIK

Putin, Halep tahliyeleri için ÅŸöyle konuÅŸtu: "Halep'ten neredeyse 100.000 kiÅŸi tahliye edildi. Bu, dünyadaki en büyük insani operasyon oldu. Bu, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± (Recep Tayyip ErdoÄŸan), Ä°ran liderliÄŸi ve Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± (BeÅŸar Esad) olmadan baÅŸarÄ±lamazdÄ±. Bundan sonraki adÄ±m Suriye'nin tamamÄ±nda ateÅŸkesi tam anlamÄ±yla saÄŸlayacak bir anlaÅŸmaya varmak.Ä°ran, Esad ve Türkiye, Suriyeli taraflarÄ±n Astana'da barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri yapmasÄ± konusunda mutabÄ±k. Rusya, Türkiye ve Ä°ran'Ä±n dahil olduÄŸu üçlü format Suriye konusunda etkili olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±. Bu formatÄ± devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve Ä°ran'Ä±n çabalarÄ±na katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz."