BM Halep'e 24 tÄ±rlÄ±k kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ± yaptÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e ait yardÄ±m tÄ±rlarÄ± Halep'e gitmek iÃ§in Suriye'ye geÃ§iÅŸ yaptÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) ait 24 yardÄ±m tÄ±rÄ± Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilçesindeki Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geçiÅŸ yaptÄ±.Suriye'nin Halep kentinden Ä°dlib kasabasÄ±na tahliye edilen binlerce sivil için içinde gÄ±da malzemeleri ve kömür gibi insani yardÄ±m malzemelerinin bulunduÄŸu BM'ye ait 24 tÄ±r Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geçti.

Ä°çerisinde gÄ±da malzemeleri ve kömür bulunan BM'ye ait tÄ±rlar Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ile Bab-El Hava arasÄ±ndaki tampon bölgede yüklerini boÅŸalttÄ±ktan sonra tekrar Türkiye'ye dönüÅŸ yapacak.