KaÃ§Ä±rÄ±lan Libya uÃ§aÄŸÄ±ndaki 65 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Afriqiyah HavayollarÄ±nÄ±n Libyaâ€™da iÃ§ hat seferini gerÃ§ekleÅŸtiren ve kaÃ§Ä±rÄ±lan yolcu uÃ§aÄŸÄ±ndaki yolcularÄ±n teker teker serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Afriqiyah HavayollarÄ±nÄ±n Libya’da iç hat seferini gerçekleÅŸtiren ve 118 kiÅŸi taÅŸÄ±yan uçaÄŸÄ± kaçÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ki saldÄ±rgan, uçaÄŸÄ± havaya uçurmakla tehdit ediyor. Libya'nÄ±n Sebha kentinden sabah yerel saatle 10.10'da Trablus'a gitmek üzere havaalanan uçak yerel saatle 11.32'de Malta'nÄ±n Luqa HavaalanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±.

SEYFÜLÄ°SLAM KADDAFÄ°'NÄ°N BIRAKILMASINI Ä°STÄ°YORLAR

El Bilad gazetesinin kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre uçaÄŸÄ± kaçÄ±ran 2 hava korsanÄ± Seyfülislam Kaddafi'nin cezaevinden bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Malta basÄ±nÄ± da korsanlarÄ±n Kaddafi yanlÄ±sÄ± El Fetih el Gadida adlÄ± örgüte mensup olduklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanÄ±nda bekleyen uçaÄŸÄ±n etrafÄ±nda güvenlik önlemleri almÄ±ÅŸ durumda.

Reuters, Afriqiyah havayollarÄ±na ait A320 model uçaÄŸÄ±n etrafÄ±nda özel tim askerlerinin olduÄŸunu duyurdu. Yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n çevresinde operasyon için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±'nÄ±n korsanlarla pazarlÄ±klarÄ± yürüttüÄŸü ileri sürüldü.

OlayÄ±n ardÄ±ndan havaalanÄ±ndaki tüm uçuÅŸlar iptal edildi. Malta’ya inmesi planlanan bazÄ± uçaklarÄ±n ise Ä°talya’nÄ±n Sicilya adasÄ±na yönlendirildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Uçakta 82 erkek 28 kadÄ±n ve bir bebek olmak üzere 111 yolcu ve 7 mürettebat bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±.

Son dakika: KaçÄ±rÄ±lan Libya uçaÄŸÄ±nda yolcularÄ±n bir bölümü serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor

Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat, uçaktaki kadÄ±n ve çocuklarÄ±n bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Reuters uçaktan kurtarÄ±lan grubun tahliyesine dair bu görüntüyü paylaÅŸtÄ±. BaÅŸbakan Muscat ilk olarak 25 yolcunun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Muscat daha sonra 65 kiÅŸinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.