Libya uÃ§aÄŸÄ±nÄ± kaÃ§Ä±ran iki saldÄ±rgan polise teslim oldu

Libya uÃ§aÄŸÄ±nÄ± kaÃ§Ä±ran iki saldÄ±rganÄ±n teslim olduÄŸunu sÃ¶yleyen Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Miscat, uÃ§aktaki mÃ¼rettebatÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Malta basÄ±nÄ± ise korsanlarÄ±n Kaddafi yanlÄ±sÄ± olduÄŸunu iddia etti. Korsanlar yaÅŸanan pazarlÄ±klar sonucunda Seyfülislam Kaddafi'nin cezaevinden bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiler.

YOLCULAR SERBEST BIRAKILDI

Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan korsanlar uçaktaki kadÄ±n ve çocuklarÄ± serbest bÄ±raktÄ±lar. Malta BaÅŸbakanÄ± da kadÄ±n ve çocuklarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Ä°lerleyen dakikalarda ise diÄŸer yolcular daserbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SIÄžINMA TALEP ETTÄ°LER, TUTUKLANDILAR

Saat 17.40 sÄ±ralarÄ±nda uçakta kalan iki saldÄ±rgan teslim oldu. SaldÄ±rganlar teslim olduktan sonra Malta'ya sÄ±ÄŸÄ±nma talep etti. 2 saldÄ±rgan tutuklandÄ±.