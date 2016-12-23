ABD TÃ¼rkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi uyardÄ±

ABD, yeni yÄ±la az bir zaman kala TÃ¼rkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±

Amerikan BüyükelçiliÄŸi, Türkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±na yönelik yeni bir güvenlik uyarÄ±sÄ± yayÄ±mladÄ±. AçÄ±klamada, "aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kçÄ± gruplarÄ±n Türkiye çapÄ±nda ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± veya ziyaret ettiÄŸi yerlerde saldÄ±rÄ± düzenleme konusundaki saldÄ±rgan çabalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü" belirtildi, "2016'nÄ±n sonuna yaklaÅŸÄ±rken, Amerikan vatandaÅŸlarÄ± Noel tatili ve yeni yÄ±l kutlamalarÄ± için kalabalÄ±k yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalÄ±" denildi.

AçÄ±klamada, "KalabalÄ±klarÄ±n arasÄ±na girmekten, özellikle de BatÄ±lÄ±larÄ±n, turistlerin ve yabancÄ±larÄ±n sÄ±k gittiÄŸi bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaÅŸÄ±m merkezleri ve diÄŸer yerlerden mümkün olduÄŸunca kaçÄ±nÄ±n" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.