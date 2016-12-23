KaÃ§Ä±rÄ±lan Libya uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Libya'da iÃ§ hat seferi yaparken Malta'ya kaÃ§Ä±rÄ±lan Afriqiyah (Afrika) HavayollarÄ±na ait uÃ§aktaki iki hava korsanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Malta'nÄ±n yüksek tirajlÄ± gazetelerinden Malta Independent'in haberine göre, yerel saatle 11.30 (TSÄ° 13.30) sularÄ±nda Luqa HavaalanÄ±na inen Airbus 320 tipi uçaÄŸÄ± iki hava korsanÄ± kaçÄ±rdÄ±.HavacÄ±lÄ±k sitelerinden Flightradar24’te yer alan bilgiye göre; Afriqiyah HavayollarÄ±’na ait Airbus 320 tipi uçak, yolcu ve mürettebatÄ±yla birlikte içindeki 118 kiÅŸiyle Sebha kentinden Trablus’a gitmek üzereyken, Malta’ya doÄŸru yöneldi.Haberde korsanlarÄ±n, uçaÄŸÄ± havaya uçurma tehdidi savurduÄŸu belirtilirken, uçaÄŸÄ±n etrafÄ±nda Malta özel kuvvetlerinin ve askerlerinin hazÄ±r beklediÄŸi ifade edildi.Olayla ilgili ulusal güvenlik komitesini baÅŸbakanlÄ±kta acil toplayan Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat, twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, uçakta 1'i bebek, 28'i kadÄ±n, 82'si erkek olmak üzere 111 yolcu olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. Muscat, güvenlik güçlerinin operasyonu koordine ettiÄŸini kaydetti.

UluslararasÄ± basÄ±na yansÄ±yan haberlerde de hava korsanlarÄ±nÄ±n, Libya'nÄ±n devrik lideri Muammer Kaddafi yanlÄ±sÄ± olduÄŸu, Libya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±nÄ±n korsanlarla pazarlÄ±klarÄ± yürüttüÄŸü ileri sürüldü.Malta UluslararasÄ± HavaalanÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da tüm acil durum ekiplerinin devrede olduÄŸu belirtildi.

65 yolcu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Öte yandan Malta BaÅŸbakanÄ± Muscat, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kadÄ±nlar ve çocuklarÄ±n tahliyesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Åžu ana kadar 65 kiÅŸinin salÄ±verildiÄŸini kaydeden Muscat, uçaktaki diÄŸer yolcularÄ±n tahliyesinin sürdüÄŸünü aktardÄ±.Afriqiyah HavayollarÄ± yetkilileri, uçaÄŸÄ± kaçÄ±ran iki hava korsanÄ±nÄ±n yolcularÄ± bÄ±rakmaya razÄ± olduklarÄ±nÄ± ancak pilotu rehin almaya devam edeceklerini söylediklerini belirtti. YolcularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan kÄ±sa bir süre önce Malta BaÅŸbakanÄ± Muscat'Ä±n, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Sirac ile görüÅŸtüÄŸü bildirildi.

KaçÄ±rÄ±lan uçakta hava korsanlarÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Malta BaÅŸbakanÄ± Joseph Muscat, Libya'da iç hat uçuÅŸu yaparken Malta'ya kaçÄ±rÄ±lan Afriqiyah (Afrika) HavayollarÄ± uçaÄŸÄ±ndaki yolcu ve mürettebatÄ±n tamamÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hava korsanlarÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter’daki hesabÄ±ndan ilk olarak uçakta bulunan 118 kiÅŸiden 109’unun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Muscat, son yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Uçakta kalan son mürettebat ve hava korsanlarÄ± da uçaktan ayrÄ±ldÄ±. Korsanlar teslim oldu ve gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ifadesiyle, uçak kaçÄ±rma krizinin sona erdiÄŸini bildirdi.

YolcularÄ±n tahliyesi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, hava korsanÄ± olduÄŸu tahmin edilen bir kiÅŸi, elinde Libya’nÄ±n devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde kullanÄ±lan düz yeÅŸil Libya bayraÄŸÄ± ile kÄ±sa süre kapÄ±da görüldü. Öte yandan, Luqa HavaalanÄ±’nÄ± da normal olarak seferlere açÄ±lÄ±rken, seferler rötarlÄ± ÅŸekilde gerçekleÅŸtiriliyor. Uçak kaçÄ±rma hadisesinin ilk saatlerinde, Malta’ya olan bazÄ± uçuÅŸlar, Sicilya AdasÄ±'nda Katanya kentine yönlendirilmiÅŸti.