Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'den Noel pazarÄ±na saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Berlin'de Noel PazarÄ±na tÄ±rla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, baÅŸkent Berlin'de Noel pazarÄ±na tÄ±rla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aranan Tunus vatandaÅŸÄ± Anis Amri’nin Milano’da polisle girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ölü ele geçirilmesiyle ilgili, “BaÅŸka suçlular veya yardÄ±m edenler varsa, onlarÄ± hesaba çekeceÄŸiz." dedi.Merkel, BaÅŸbakanlÄ±k'ta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°talya BaÅŸkanÄ± Paolo Gentiloni’nin, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aranan Anis Amri'nin polise ateÅŸ ettikten sonra çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada öldürüldüÄŸü bilgisini verdiÄŸini belirterek Ä°talyan polisine teÅŸekkür etti.

Amri'nin öldürülmesinden sonra da Almanya'da saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n devam edeceÄŸini ve güvenlik güçlerinin bu yönde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüreceÄŸini vurgulayan Merkel, "Onlar (güvenlik güçleri), Amri’nin eylemi hakkÄ±nda kimin ne bildiÄŸini ortaya çÄ±karana kadar durmayacak. Kim destek vermiÅŸ veya onu korumuÅŸ olabilir? BaÅŸka suçlular veya yardÄ±m edenler varsa, onlarÄ± hesaba çekeceÄŸiz." dedi.

Dünya çapÄ±nda dostlarÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± hissettiklerini ifade eden Merkel, "Terörizm bize meydan okuyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Merkel, Avrupa’da ve Avrupa dÄ±ÅŸÄ±nda teröre kararlÄ± ve etkin bir ÅŸekilde karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmenin iyi olduÄŸunu kaydetti.

Amri olayÄ±nÄ±n birçok soruyu ortaya da çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Merkel, olayÄ±n tüm yönlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli siyasi veya yasal deÄŸiÅŸikliklerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Almanya'da oturum hakkÄ± olmayanlarÄ±n Tunus'a geri gönderilmelerine iliÅŸkin Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kayid es-Sibsi ile görüÅŸtüÄŸünü aktaran Merkel, geri gönderme sürecinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bu ülkeye geri gönderilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Merkel, Almanya'da herkesin güvenini saÄŸlamak için yoÄŸun bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸacaklarÄ± sözlerine ekledi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Maiziere'nin açÄ±klamalarÄ±

Almanya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Thomas de Maiziere de Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, telefonda görüÅŸtüÄŸü Ä°talyan mevkidaÅŸÄ± Marco Minniti’nin, Milano’da öldürülen kiÅŸinin Berlin’de Breitscheidplatz MeydanÄ±’ndaki Neol pazarÄ±na saldÄ±rÄ± yapmaÄŸÄ± suçlamasÄ±yla aranan ÅŸüpheli Anis Amri olduÄŸunu aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Amri'nin gece saat 03.00’te polis tarafÄ±ndan kontrol edildiÄŸi sÄ±rada hemen silahla ateÅŸ ettiÄŸini Ä°talyan polisin ÅŸüpheliyi vurduÄŸunu anlatan Maiziere, Ä°talyan makamlarÄ±nÄ±n parmak izi eÅŸleÅŸtirmesi sonucu ÅŸüphelinin kimliÄŸini tespit ettiÄŸini kaydetti.

MevkidaÅŸÄ± Minniti’yi Ä°talyan polisinin baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Maiziere, "Özellikle mükemmel bir iÅŸ çÄ±karan ve cesaretli olan iki polise teÅŸekkür ediyorum. Polislerden biri çok hafif yaralandÄ±. Bu saldÄ±rgandan artÄ±k bir tehlike oluÅŸmayacaÄŸÄ±ndan dolayÄ± ben çok rahatladÄ±m." dedi.

Alman Kriminal Dairesi'nde çalÄ±ÅŸan bir ekibinin soruÅŸturma yapmasÄ± için Ä°talya'ya gideceÄŸini ifade eden Maiziere, Minitti’nin kendisine tüm konularda iÅŸbirliÄŸi yapmayÄ± taahhüt ettiÄŸini kaydetti.

Maiziere, Almanya'ya yönelik terör tehlikesinin deÄŸiÅŸmediÄŸini ve tehdidin yüksek olduÄŸunu ifade ederek, uluslararasÄ± terörizmle mücadelede uluslararasÄ± ve transatlantik iÅŸbirliÄŸinin önemini vurguladÄ±.

Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n sonuçlar çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve Adalet BakanÄ± Heiko Maas ile görüÅŸerek tedbirler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Maiziere, Almanya’yÄ± daha güvenli yapmak için yeni öneriler getireceÄŸini kaydetti.