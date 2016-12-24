IÅžÄ°D'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± son video dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'in son yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ses getirdi

- Ä°ngiliz Daily Mail’in internet sitesinin konu ile ilgili haberinde propaganda videosunun 45 saniyelik bölümü yer aldÄ±.

- Ä°ngiliz Daily Telegraph’Ä±n internet sitesindeki haberde olaya dair video ya da görüntü yoktu. Ancak olayÄ±n anlatÄ±mÄ±na yer verildi.

- Amerikan Washington Post gazetesinin internet sitesinde Amerikan AP ajansÄ±nÄ±n konuyla ilgili haberine yer verildi. Bu haberde videonun internette dolaÅŸÄ±ma sokulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye’de sosyal medyaya eriÅŸimin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

- FransÄ±z AFP ajansÄ±, Türk kamuoyunun propaganda videosuna çok sert tepki gösterdiÄŸini aktardÄ±.