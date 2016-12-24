74 milyon dolarlÄ±k dÃ¼ÄŸÃ¼n ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz ay kÄ±zÄ±na 74 milyon dolar deÄŸerinde dÃ¼ÄŸÃ¼n yapan HindistanlÄ± iÅŸ adamÄ± Gali Janardhana Reddy hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Vergi müfettiÅŸlerinin Karnataka eyaletinin eski turizm bakanlarÄ±ndan Reddy'nin Bangalore'a 300 km mesafedeki Bellary adlÄ± madencilik ÅŸirketine baskÄ±n düzenlendi. Polis, Reddy'nin bazÄ± evlerinde de arama yaptÄ±. AyrÄ±ca düÄŸünde yapÄ±lan harcamalarÄ±n dökümü istendi.

Yolsuzluk iddialarÄ±ndan üç yÄ±l hapis yatan ancak geçen yÄ±l suçu kanÄ±tlanamadÄ±ÄŸÄ± için kefaletle serbest kalan Reddy, düÄŸün için Bangalore ve Singapur'daki evlerini ipoteÄŸe vererek kredi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tüm ödemelerin düÄŸünden altÄ± ay önce yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.