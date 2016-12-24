Ana Sayfa | DÃœNYA 24/12/2016 07:47

BelÃ§ika TÃ¼rk Federasyonu Ã¶nÃ¼ne patlayÄ±cÄ± dolu paket bÄ±rakÄ±ldÄ±

BelÃ§ika TÃ¼rk Federasyonu

BelÃ§ika TÃ¼rk Federasyonu (BTF) binasÄ± Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±lan bombalÄ± paket, imha edildi

BTF BaÅŸkanÄ± Ömer ZararsÄ±z'Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre, öÄŸle saatlerinde federasyon binasÄ±nÄ±n önüne içinde paket olan bir poÅŸet bÄ±rakÄ±ldÄ±. Bir federasyon üyesinin paketi fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olay yerine daha sonra bomba imha uzmanlarÄ± gelerek paketi, robotla patlattÄ±.

PATLAYICI OLDUÄžU DOÄžRULANDI

ZararsÄ±z, paketin içinde patladÄ±ÄŸÄ±nda yangÄ±na sebep olacak bir düzenek bulunduÄŸunun kendisine söylendiÄŸini aktardÄ±.Belçika basÄ±nÄ±na göre, Brüksel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Denis Goeman de, paketin içindekinin patlayÄ±cÄ± olduÄŸunu doÄŸruladÄ±. Pakette, bir gaz tüpü ve ateÅŸleme sisteminden oluÅŸan düzenek bulunduÄŸu belirtildi.

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