Ana Sayfa | DÃœNYA 24/12/2016 07:52

BM'den Ã¶nemli aÃ§Ä±klama Ä°dlib Halep'ten daha ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±n odaÄŸÄ± olabilir

birleÅŸmiÅŸ milletler

BM Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi DirektÃ¶rÃ¼, Ä°dlib'in Halep'ten daha ÅŸiddetli saldÄ±rÄ± altÄ±nda kalabileceÄŸi konusunda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Suriye'deki insani duruma iliÅŸkin brifing veren BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging, DoÄŸu Halep'ten siviller ve muhalif güçlerin tahliyesinin tamamlanmasÄ±na raÄŸmen Suriye'de katastrofik (felaket etkisi oluÅŸturan) bir durum yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.Suriye'de 13,5 milyon kiÅŸinin insani yardÄ±ma muhtaç olduÄŸunu ifade eden Ging, yaklaÅŸÄ±k 9 milyon kiÅŸinin de açlÄ±k tehlikesi bulunduÄŸunu aktardÄ±.Halep'in doÄŸusundan tahliye edilen 35 binden fazla kiÅŸinin Ä°dlib'e gittiÄŸini hatÄ±rlatan Ging, "Ä°dlib'in daha ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±n odaÄŸÄ± olacaÄŸÄ± ve Ä°dlib'in Halep'in kaderini yaÅŸayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin endiÅŸeler var." dedi.Ging, kuÅŸatma altÄ±ndaki Fua ve Kefraya'dan ise yaklaÅŸÄ±k bin 300 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini sözlerine ekledi.

 
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