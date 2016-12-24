HÄ±zÄ±nÄ± alamayan otobÃ¼s nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼ 14 Ã¶lÃ¼ 16 yaralÄ±

Malezya'nÄ±n Johor eyaletinde aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapan bir yolcu otobÃ¼sÃ¼ nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kaza sonucunda 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 16 kiÅŸi ise yaralandÄ±

Malezya Ulusal Haber AjansÄ± Bernama'nÄ±n haberine göre, Johor Bahru-Kuala Lumpur seferini yapan bir yolcu otobüsü, Pagod mevkisinde nehre düÅŸtü.Kazada, otobüsteki 30 kiÅŸiden 14'ü yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 16'sÄ± yaralandÄ±. Ölenler arasÄ±nda otobüs sürücüsü ile bir bebek de bulunuyor.Muar Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan 8'inin Malezya, 6'sÄ±nÄ±n Singapur, 2'sinin ise Myanmar vatandaÅŸÄ± olduÄŸu belirtildi.KazanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± hÄ±zdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.