Stalin'in torunu Moskova'da Ã¶lÃ¼ bulundu

Sovyetler BirliÄŸi eski liderlerinden Josef Stalin'in torunlarÄ±ndan Yevgeni Ã‡ugaÅŸvili Moskova'daki evinin yakÄ±nlarÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu

80 yaÅŸÄ±ndaki ÇugaÅŸvili'nin evinin yakÄ±nlarÄ±nda ölü olarak bulunduÄŸunu ambulans servisi yetkilileri açÄ±kladÄ±.BBC Türkçe'nin haberine göre ÇugaÅŸvili, dedesinin tarihi mirasÄ±nÄ±n hararetli bir savunucusuydu ve dedesinden sonra gelen Sovyet ve Rus liderlerini zaman zaman sert ÅŸekilde eleÅŸtirirdi.

ÇugaÅŸvili'nin ölüm sebebi henüz açÄ±klanmÄ±ÅŸ deÄŸil.

ÇugaÅŸvili, 2015 yÄ±lÄ±nda, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nde (AÄ°HM) 1940 tarihinde PolonyalÄ± esirlerin öldürüldüÄŸü Katyn katliamÄ±yla ilgili bir davayÄ± kaybetmiÅŸti.

AÄ°HM ÇugaÅŸvili'nin, eski Sovyetler BirliÄŸi lideri Stalin'i "kana susamÄ±ÅŸ bir yamyam" diye tanÄ±mlayan bir yazÄ± hakkÄ±ndaki ÅŸikayetini reddetmiÅŸti.

Putin'e beyinsiz demiÅŸti

Rus gazetelerinden Novaya Gazeta'da yayÄ±mlanan bu yazÄ±da, Katyn'de yaklaÅŸÄ±k 20 bin PolonyalÄ± esirin ölüm emrini veren Stalin ve diÄŸer Sovyet liderlerinin ellerinin çok kanlÄ± olduÄŸu da kaydediliyordu.ÇugaÅŸvili bu yazÄ±nÄ±n dedesinin itibarÄ±na leke sürdüÄŸünü ve hakaret içerdiÄŸini söyleyerek dava açmÄ±ÅŸ, Rusya'daki bir dizi mahkeme tarafÄ±ndan reddedilen dava sonunda AÄ°HM'e gitmiÅŸti.Dedesini izleyen Sovyet ve Rus liderlerine yönelik eleÅŸtirileriyle tanÄ±nan ÇugaÅŸvili, dedesi yaÅŸasaydÄ± Sovyetler BirliÄŸi'nin de çökmeyeceÄŸini söylüyordu.YakÄ±nlarda ise Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'i "beyinsiz" diye nitelemiÅŸti.

Yevgeni ÇugaÅŸvili kim?

BabasÄ± Yakov Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Nazilere esir düÅŸmüÅŸ ve 1943 yÄ±lÄ±nda bir esir kampÄ±nda ölmüÅŸtü. Askeri akademide 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süre öÄŸretim üyesi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±

1990 yÄ±lÄ±nda Duma seçimlerinde adaydÄ±

BatÄ±'da yayÄ±mlanan biyografilerinde Stalin'in üç çocuÄŸundan söz edilir. Ä°lk eÅŸi Ekaterina'dan oÄŸlu Yakov ve ikinci eÅŸi Nadejda'dan çocuklarÄ± Vasili ve Svetlana.

Stalin'in iki oÄŸlu Yakov ve Vasili öldü. 1966'da Sovyetler BirliÄŸi'nden kaçan kÄ±zÄ± Svetlana ise 2011 yÄ±lÄ±nda ABD'de öldü.Stalin'in en az 8 torunu olduÄŸu düÅŸünülüyor.