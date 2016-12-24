Ana Sayfa | DÃœNYA 24/12/2016 13:19

Putin Trump'a Noel mektubunda neler yazdÄ±

donald trump ve putin

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin Noel nedeniyle ABD yeni BaÅŸkanÄ± Trump'a mektup yazdÄ±

Donald Trump mektupla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Vladimir Putin'den çok hoÅŸ bir mektup. DüÅŸünceleri oldukça doÄŸru. UmarÄ±m iki taraf da bu düÅŸüncelerini sürdürebilir ve alternatif bir yola girmek zorunda kalmayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Putin'in Trump'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Sevgili Bay Trump, Lütfen en içten Noel ve Yeni YÄ±l kutlamalarÄ±mÄ± kabul edin. Ülkelerimizin son yÄ±llarda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± ciddi küresel ve bölgesel mücadeleler bize ABD ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkinin modern dünyanÄ±n istikrarÄ± ve güvenliÄŸi için ne kadar önemli olduÄŸunu gösterdi.

Umuyorum ki, görevi devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, yapÄ±cÄ± ve faydalÄ± bir tarzda davranarak, iki yönlü bir iÅŸbirliÄŸi için farklÄ± alanlarda önemli adÄ±mlar atacaÄŸÄ±mÄ±z gibi, uluslararasÄ± alanda da nitelikli bir iÅŸbirliÄŸine gidebileceÄŸiz. Lütfen siz ve aileniz için saÄŸlÄ±k, mutluluk, saadet ve baÅŸarÄ± dileklerimi kabul edin.

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