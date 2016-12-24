BelÃ§ika'dan bir Ã¶lÃ¼m haberi daha geldi

Rusya'nÄ±n NATO Genel DenetÃ§isi Yves Chandelon, BelÃ§ika'dan bu hafta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m haberinin geldiÄŸini belirtti.

Rusya'nÄ±n NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika'da baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ halde ölü bulundu.16 AralÄ±k'ta gerçekleÅŸen ÅŸüpheli ölüm medyadan gizlendi. Chandelon NATO'da terörün finansmanÄ±yla mücadele alanÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yordu.

ARABADA BULUNDU

Teröre finans saÄŸlayan ve kara para aklayan ÅŸirketleri araÅŸtÄ±rmakla görevli NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika'nÄ±n Andenne ÅŸehrinde ölü bulundu. Chandelon'un cesedine, iÅŸ yerinden 140, evinden 100 kilometre uzakta, arabasÄ±nda baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ haldeyken ulaÅŸÄ±ldÄ±.

RUHSATLI ÜÇ SÄ°LAHI VAR

Solak olduÄŸu belirtilen Chandelon'un, bulunduÄŸunda silahÄ±n saÄŸ elinde olmasÄ± ve kendi adÄ±na kayÄ±tlÄ± üç silah varken yanÄ±nda baÅŸka bir silahla bulunmasÄ± suikast iddialarÄ±nÄ± güçlendiriyor. Chandelon'un silahÄ± kayÄ±npederinden çaldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi ancak inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmadÄ±.

OÄžLUNA BELGE BIRAKTI

Son zamanlarda, Chandelon'un aldÄ±ÄŸÄ± garip aramalardan bahsettiÄŸi belirtildi. Eski FBI çevirmeni Sibel Edmonds, Chandelon'un, ölümü halinde yayÄ±nlanmasÄ± için oÄŸluna bir takÄ±m belgeler bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu belgelerin hafta baÅŸÄ±nda polise gönderildiÄŸini belirtti. Edmonds ayrÄ±ca, Chandelon'un elinde silah bulunmasÄ±nÄ±n da intihar eden bir kiÅŸi için ihtimal dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu kaydetti. Edmonds, kiÅŸinin silahÄ± tek elle tutarak kendine kÄ±sa mesafeden ateÅŸ etmesi halinde, silahÄ±n geri tepme ÅŸiddetiyle kiÅŸinin elinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gözlendiÄŸini belirterek, suikast iddiasÄ±nÄ±n daha güçlü olduÄŸuna iÅŸaret etti.

ÜÇÜNCÜ ÖLÜM

Chandelon'un ölümüyle birlikte son bir haftada öldürülen üst düzey yetkili sayÄ±sÄ± üçe çÄ±ktÄ±. Pazartesi günü, Rusya'nÄ±n Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov suikaste uÄŸramÄ±ÅŸ, aynÄ± gün Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi Petry Polshikov da Rusya'daki evinin önünde ölü bulunmuÅŸtu.