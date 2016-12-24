BM UluslararasÄ± Teknoloji BankasÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'de kurulmasÄ±nÄ± onayladÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, En Az GeliÅŸmiÅŸ Ãœlkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi amacÄ±na yÃ¶nelik TÃ¼rkiye'de UluslararasÄ± Teknoloji BankasÄ±'nÄ±n kurulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan BM'de bu ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açÄ±klamÄ±ÅŸ, En Az GeliÅŸmiÅŸ Ülkeler için "Teknoloji BankasÄ±" rolü üstlenecek uluslararasÄ± bir merkez kurulmasÄ± da bu taahhütler arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

BM'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, genel merkezi Türkiye'de olacak Banka, faaliyetlerine gelecek yÄ±l baÅŸlayacak. En Az GeliÅŸmiÅŸ Ülkelere yönelik faaliyet gösterecek Banka ile bu ülkelerdeki bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanÄ±yor.

BANKA O ÜLKELERE DESTEK VERECEK

Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, uygulanmasÄ±, yönetiÅŸim mekanizmalarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± konusunda destek verecek Bankaya katkÄ± paylarÄ± ise gönüllülük esasÄ±na göre saÄŸlanacak.AçÄ±klamada deÄŸerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Az GeliÅŸmiÅŸ Ülkeler, Denize KÄ±yÄ±sÄ± Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, dünyanÄ±n en yoksul ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapÄ±larÄ±nÄ± geniÅŸletmeden güçlü ve sürdürebilir kalkÄ±nmayÄ± ve yoksulluÄŸu ortadan kaldÄ±rmayÄ± baÅŸaramayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

TÜRKÄ°YE'YE TEÅžEKKÜR

Acharya, En Az GeliÅŸmiÅŸ Ülkelerin BM 2030 kalkÄ±nma hedeflerine ulaÅŸabilmeleri için kalkÄ±nma süreçlerinin çeÅŸitli aÅŸamalarÄ±nda teknolojiyi etkin bir ÅŸekilde kullanmalarÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "Küresel toplumun, yoksulluÄŸun ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, yapÄ±sal dönüÅŸümlerin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±, bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik bu uluslarÄ± destekleme sorumluluÄŸu vardÄ±r." ifadesini kullandÄ±.BankanÄ±n kurulmasÄ±nÄ±n, bu ülkeler için hayati bir "dönüm noktasÄ±" olduÄŸunu vurgulayan Acharya, kuruma ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± için Türkiye'ye teÅŸekkür etti.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN AÇIKLAMIÅžTI

"BirleÅŸmiÅŸ Milletler En Az GeliÅŸmiÅŸ Ülkeler IV. KonferansÄ±", 9-13 MayÄ±s 2011 tarihlerinde Ä°stanbul'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Dönemin BaÅŸbakanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bu ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açÄ±klamÄ±ÅŸ, En Az GeliÅŸmiÅŸ Ülkeler için "Teknoloji BankasÄ±" rolü üstlenecek uluslararasÄ± bir merkez kurulmasÄ± da bu taahhütler arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.BM Sekreteri Ban Ki-mun'un talimatÄ±yla, 2014'te BankanÄ±n kuruluÅŸ sürecinde organizasyonel ve operasyonel konularda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmasÄ± ve önerilerde bulunmasÄ± amacÄ±yla, "Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli" oluÅŸturulmuÅŸtu.BM Genel Kurulu'nun onay kararÄ±yla, Ban Ki-mun görevini devretmeden önce BankanÄ±n kuruluÅŸ süreci tamamlanmÄ±ÅŸ oldu.