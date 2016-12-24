Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Halep'i vurdu

Rus ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, Suriye'nin Halep ilinin batÄ±sÄ±ndaki Etarib ilÃ§esinde sivil yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± bombayla vurdu.

Suriye'nin Halep ilinin batÄ±sÄ±ndaki Etarib ilçesinde yerleÅŸim yerlerine nüfuz edici bombayla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸinin öldüÄŸü belirtildi.Etarib'deki sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari, ''Rus ordusuna ait bir savaÅŸ uçaÄŸÄ±, Halep'in batÄ±sÄ±ndaki muhaliflerin kontrolünde yer alan Etarib ilçesinde sivil yerleÅŸim yerini nüfuz edici bombayla vurdu." dedi.

AYNI AÄ°LEDEN 5 KÄ°ÅžÄ° OLMAK ÜZERE 6 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

SaldÄ±rÄ±da 5'i aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ensari, ''SaldÄ±rÄ±da çok sayÄ±da ev yÄ±kÄ±ldÄ± ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altÄ±nda kalanlara aÄŸÄ±r iÅŸ makineleri yardÄ±mÄ±yla ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.'' diye konuÅŸtu.

REJÄ°ME AÄ°T SAVAÅž UÇAKLARI YERLEÅžÄ°M YERÄ°NÄ° VURDU

Ensari, rejime ait savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n da Halep'in Anadan bölgesinde yerleÅŸim yerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±larda hasar meydana geldiÄŸini aktardÄ±.