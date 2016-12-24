BM kabul etti Filistin topraklarÄ±na Yahudi yerleÅŸim birimleri yapÄ±lmayacak

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Filistin topraklarÄ±nda Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸa etme faaliyetlerinin durdurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ± kabul edildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi kararÄ± olarak, baÅŸta DoÄŸu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarÄ±nda Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸa etme faaliyetlerinin durdurulmasÄ±nÄ± öngören karar tasarÄ±sÄ± kabul edildi. ABD'nin tasarÄ±yÄ± kabul etmesi sonrasÄ±ndan Ä°srail'den ABD'ye tepki geldi.

Ä°SRAÄ°LLÄ° BAKAN: ABD, ORTADOÄžU'DAKÄ° TEK DOSTUNU TERK ETTÄ°

Ä°srail Enerji BakanÄ± Yuval Steinitz, oylamada çekimser kalan ABD'nin Ä°srail'i terk ettiÄŸini söyledi. Bakan Steinitz, "Bu yerleÅŸimlere karÅŸÄ± bir tasarÄ± deÄŸil, bu Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± bir tasarÄ±. Yahudi halkÄ±na ve Yahudi devletine karÅŸÄ± bir tasarÄ±. ABD basit ÅŸekilde OrtadoÄŸu'daki tek dostunu terk etti" dedi.