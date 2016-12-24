Ana Sayfa | DÃœNYA 24/12/2016 19:36

BM kabul etti Filistin topraklarÄ±na Yahudi yerleÅŸim birimleri yapÄ±lmayacak


BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Filistin topraklarÄ±nda Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸa etme faaliyetlerinin durdurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren karar tasarÄ±sÄ± kabul edildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi kararÄ± olarak, baÅŸta DoÄŸu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarÄ±nda Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸa etme faaliyetlerinin durdurulmasÄ±nÄ± öngören karar tasarÄ±sÄ± kabul edildi. ABD'nin tasarÄ±yÄ± kabul etmesi sonrasÄ±ndan Ä°srail'den ABD'ye tepki geldi.

Ä°SRAÄ°LLÄ° BAKAN: ABD, ORTADOÄžU'DAKÄ° TEK DOSTUNU TERK ETTÄ°

Ä°srail Enerji BakanÄ± Yuval Steinitz, oylamada çekimser kalan ABD'nin Ä°srail'i terk ettiÄŸini söyledi. Bakan Steinitz, "Bu yerleÅŸimlere karÅŸÄ± bir tasarÄ± deÄŸil, bu Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± bir tasarÄ±. Yahudi halkÄ±na ve Yahudi devletine karÅŸÄ± bir tasarÄ±. ABD basit ÅŸekilde OrtadoÄŸu'daki tek dostunu terk etti" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Halep'i vurdu

Rus ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, Suriye'nin Halep ilinin batÄ±sÄ±ndaki Etarib ilÃ§esinde sivil yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± bombayla vurdu.


BM UluslararasÄ± Teknoloji BankasÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'de kurulmasÄ±nÄ± onayladÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, En Az GeliÅŸmiÅŸ Ãœlkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi amacÄ±na yÃ¶nelik TÃ¼rkiye'de UluslararasÄ± Teknoloji BankasÄ±'nÄ±n kurulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.


BelÃ§ika'dan bir Ã¶lÃ¼m haberi daha geldi

Rusya'nÄ±n NATO Genel DenetÃ§isi Yves Chandelon, BelÃ§ika'dan bu hafta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶lÃ¼m haberinin geldiÄŸini belirtti.