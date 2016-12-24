Ä°ÅŸte ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kabinesi

Donald Trump'Ä±n 20 Ocak'ta gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±yla yeni kabine tartÄ±ÅŸmasÄ± da sÃ¼rÃ¼yor.

Geçen ay yapÄ±lan seçimlerden sürpriz zaferle ayrÄ±larak ABD'nin 45'inci baÅŸkanÄ± olan Donald Trump, görevine resmi olarak 20 Ocak 2017'de baÅŸlayacak.Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmasÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 4 bin kiÅŸi, görevini yeni yönetimdeki haleflerine bÄ±rakacak. Söz konusu kiÅŸiler arasÄ±nda kabine üyeleri ve üst düzey danÄ±ÅŸmanlar öne çÄ±kÄ±yor.

ÜLKE EKONOMÄ°SÄ°NÄ° ÅžÄ°RKET GÄ°BÄ° YÖNETECEK

Trump, genel olarak "vergilerin indirilmesi", "regülasyonlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" ve "aptal ticaret anlaÅŸmalarÄ± yerine akÄ±llÄ± ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±" üçgeni üzerine kurulan ekonomi politikalarÄ±nÄ± uygulamaya koyacak isimlerin neredeyse tamamÄ±nÄ± özel sektörden seçti. Bu durum, seçim kampanyasÄ± boyunca Wall Street ve büyük ÅŸirketlere yüklenen Trump'Ä±n samimiyetinin sorgulanmasÄ±na yol açarken, "ülke ekonomisinin ÅŸirket gibi yönetileceÄŸi" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da beraberinde getirdi.Yeni baÅŸkanÄ±n dünyanÄ±n en büyük ekonomisinin geleceÄŸine yön vermesi için seçtiÄŸi isimler, deÄŸiÅŸik profillere sahip.

ABD HAZÄ°NE BAKANI ADAYI STEVEN MNUCHIN

Ekonomi yönetimdeki en önemli görevlendirme olan ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±, adaylÄ±ÄŸÄ± senatoda onaylanmasÄ± halinde Goldman Sachs'Ä±n eski ortaÄŸÄ± Steven Mnuchin devralacak.Yahudi asÄ±llÄ± New Yorklu bir aileden gelen Mnuchin, Yale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra babasÄ±nÄ±n ortaklarÄ± ve abisinin üst düzey yöneticileri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± Goldman Sachs'ta çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.17 yÄ±l Goldman Sachs'ta çalÄ±ÅŸÄ±p ortaklÄ±ÄŸa kadar yükseldikten sonra ÅŸirketten ayrÄ±lan Mnuchin, daha sonra Hillary Clinton'Ä±n en büyük destekçilerinden George Soros ile yatÄ±rÄ±m fonu kurdu. Mnuchin, yöneticilik yaptÄ±ÄŸÄ± fonla 2007-2008 finansal krizinde batan bankalardan IndyMac'i 1,55 milyar dolara satÄ±n aldÄ±. AdÄ± "OneWest" olarak deÄŸiÅŸtirilen bankanÄ±n, Mnuchin'in Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± olduÄŸu dönemde, siyahi ve "Hispanik" azÄ±nlÄ±klara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, haciz faaliyetlerinde yasalarÄ± ihlal ettiÄŸi tespit edilmiÅŸti. Mnuchin, usulsüzlük suçlamalarÄ±nÄ± kabul eden bankayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n neredeyse 2 katÄ± fiyatla 2015'te 3,4 milyar dolara satmÄ±ÅŸtÄ±. Trump'Ä±n seçim kampanyasÄ±nÄ±n ulusal finans direktörü olan olarak görev yapan Steven Mnuchin, Wall Street kariyerinin yanÄ± sÄ±ra yüksek profilli Hollywood filmlerini finanse etmesiyle de tanÄ±nÄ±yor. "Ä°ntihar Timi", "ÇÄ±lgÄ±n Max: Öfkeli Yollar" ve "Keskin NiÅŸancÄ±", Mnuchin'in son yÄ±llarda finanse ettiÄŸi filmler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

DEMOKRATLAR MNUCHIN'Ä°N ADAYLIÄžINA KARÅžI

Senatodaki DemokratlarÄ±n, OneWest skandalÄ±nÄ±, Mnuchin'in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oylamasÄ±nda gündeme getireceÄŸine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor. Önde gelen Demokratlardan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Mnuchin'i "Wall Street'in en kötü uygulamalarÄ±nda rol almakla" suçlamÄ±ÅŸtÄ±.Wall Street'in azÄ±lÄ± düÅŸmanÄ± olarak tanÄ±nan Warren, "Mnuchin, Goldman Sachs'ta neredeyse 20 yÄ±l boyunca ekonomiyi patlatan ve vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarÄ±nÄ±n emilmesine neden olan mortgage ürünlerinin yaratÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. Daha sonrada aileleri saldÄ±rganca haciz etmekle ün yapan bir bankayÄ± yönetti. Mnuchin'in Hazine BakanÄ± seçilmesi, finansal krizden zarar gören her AmerikalÄ±nÄ±n baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± titremesine neden olmalÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Mnuchin'in DemokratlarÄ±n muhalefetine raÄŸmen ABD'nin Hazine BakanÄ± olmasÄ± halinde ilk icraatlarÄ±ndan biri yönetimin vergi reformunu kongreden geçirmek için hazÄ±rlamak olacak. Aday seçilmesinden sonra verdiÄŸi her mülakatta, ABD ekonomisinin yüzde 3-4 arasÄ±nda sürdürülebilir büyümeye ulaÅŸmasÄ±nÄ±n mümkün olduÄŸunu savunan Mnuchin, bu performansa ulaÅŸmak için en önemli adÄ±mÄ±n vergileri indirmek olduÄŸunu düÅŸünüyor.

ABD TÄ°CARET BAKANI ADAYI WILBUR ROSS 79 YAÅžINDA

Donald Trump, ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± için yaklaÅŸÄ±k 25 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ± Wilbur Ross'u aday gösterdi. ABD'nin diÄŸer ülkelerle ticari iliÅŸkileri açÄ±sÄ±ndan kritik rol oynayacak 79 yaÅŸÄ±ndaki Ross, 2,9 milyar dolarlÄ±k mal varlÄ±ÄŸÄ±yla yeni yönetimdeki en zengin üyelerden biri olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor.Yale ve Harvard üniversitelerinde eÄŸitim gören Ross, 25 yÄ±l boyunca dünyaca ünlü Rothschild firmasÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra kendi ÅŸirketlerini kurdu. ABD'de birçok yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n uzak durduÄŸu kömür ve çelik gibi "ölmekte" olan endüstrilere baÅŸarÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±mlar yapmasÄ±yla tanÄ±nan Ross'un ticaret konusundaki demeçleri, Trump'a danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça ortaya koyuyor. Ross, Trump'Ä±n seçim kampanyasÄ± süresince yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda, görüÅŸlerini "Bir akÄ±llÄ± ticaret var, bir de aptal ticaret var. Biz uzun zamandÄ±r aptalca ticaret yapÄ±yoruz ve bunu düzelteceÄŸiz" ve "Serbest ticaret beleÅŸ yemek gibidir ve beleÅŸ yemek yoktur. Biri kazanÄ±r, biri kaybeder. Maalesef biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aptalca anlaÅŸmalarla uzun zamandÄ±r kaybediyoruz" ÅŸeklinde dile getirmiÅŸti.Görevi Barack Obama'nÄ±n Ticaret BakanÄ± Penny Pritzker'dan 20 Ocak'ta devralacak Ross'un, mevcut ticaret politikalarÄ±na 180 derece ters giriÅŸimlerde bulunacaÄŸÄ±nÄ± öngörmek zor deÄŸil. Ross'un ilk icraatlarÄ±ndan birinin Trans-Pasifik OrtaklÄ±k (TPP) anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetmek olmasÄ± bekleniyor.Bu arada, Wilbur Ross'un yatÄ±rÄ±m ÅŸirketi WL Ross & Co, aÄŸustos ayÄ±nda ABD Borsa ve Menkul KÄ±ymetler Komisyonu'na bazÄ± hizmet ücretlerinde usulsüzlük yaptÄ±ÄŸÄ± için 2,3 milyon dolar ceza ödemiÅŸti.Ross'un 2003'ten 2016'ya kadar Demokrat Parti'ye kayÄ±tlÄ± olmasÄ± da profilinde ilgi çeken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± oluÅŸturuyor.

ULUSAL EKONOMÄ° KONSEYÄ° DÄ°REKTÖRÜ GARY COHN'UN Ä°LGÄ°NÇ HAYAT HÄ°KAYESÄ°

Donald Trump'Ä±n finans devi Goldman Sachs'tan bir baÅŸka transferi, ÅŸirketin Üst Operasyon Yöneticisi ve BaÅŸkanÄ± Gary Cohn oldu. Ulusal Ekonomi Konseyi'nin baÅŸÄ±na getirilen Cohn, zengin bir aileden gelmemesi ve "Ivy ligindeki" üniversitelerde (ülkenin en iyi ve en pahalÄ± 8 üniversitesi) eÄŸitim almamasÄ± nedeniyle Trump yönetimindeki diÄŸer isimlerden ayrÄ±lÄ±yor.Disleksi (öÄŸrenme bozukluÄŸu) nedeniyle zor bir eÄŸitim dönemi geçiren ve sÄ±k sÄ±k okul deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalan Cohn'un ilginç bir hayat hikayesi bulunuyor.Ohio eyaletinin Cleveland kentinde United çelik ÅŸirketi için pencere çerçevesi ve alüminyum kaplama satarken Wall Street'te çalÄ±ÅŸmayÄ± kafasÄ±na koyan Cohn, bu amacÄ±na ulaÅŸmak için bir haftalÄ±k iÅŸini perÅŸembeden bitirerek cuma günü New York'a gider. New York borsasÄ±nÄ±n önünde nöbet tutan Cohn, ne yapÄ±p eder ve bir trader ile aynÄ± taksiye binmeyi baÅŸarÄ±r. Cohn, taksi yolculuÄŸu boyunca trader'Ä± kendisine iÅŸ vermesi için ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±r. Bunu yaparken "Opsiyonlar hakkÄ±nda ne biliyorsun?" sorusuna "her ÅŸeyi" diyerek yalan söyleyen Cohn, sonunda pazartesi için mülakat randevusu koparÄ±r. Taksi yolculuÄŸunun sonunda kitapçÄ±nÄ±n yolunu tutan Cohn, aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± iki günde 4 kez okuduktan sonra girdiÄŸi mülakatÄ± baÅŸarÄ±yla geçip iÅŸi kapar. Wall Street kariyerinde Goldman Sachs baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na kadar yükselen Cohn, Bloomberg'deki profilinde "agresif" ve "göz korkutucu" sÄ±fatlarÄ±yla tanÄ±mlanÄ±yor.Demokrat Parti'ye kayÄ±tlÄ± olan Cohn, geçmiÅŸte hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi baÅŸkan adaylarÄ±na önemli miktarlarda baÄŸÄ±ÅŸ yapan "saÄŸlamcÄ±" yatÄ±rÄ±mcÄ±lar arasÄ±nda yer aldÄ±. Cohn’un liderliÄŸindeki Goldman Sachs'Ä±n Hillary Clinton'a 500 milyon dolarÄ± bulan konuÅŸma ücretleri ödediÄŸi biliniyor. Trump, Clinton'Ä±n ÅŸirket için astronomik rakamlar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± pek çok kez eleÅŸtirmiÅŸti.

ULUSAL TÄ°CARET KONSEYÄ° DÄ°REKTÖRÜ PETER NAVARRO

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ekonomi alanÄ±ndaki bir diÄŸer silahÅŸoru, yeni kurduÄŸu Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi'nin baÅŸÄ±na getirdiÄŸi California Üniversitesi Ekonomi Profesörü Peter Navarro olacak."Çin’den Gelen Ölüm" kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± Navarro, Çin'in bozuk bir kapitalist sistemle ABD'ye ekonomik savaÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunurken, Çin’de üretim yapan Amerikan ÅŸirketlerinin kÄ±sa vadeli kazançlar için "Çin ile el ele vererek ABD’yi çökertmeye" çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da öne sürüyor.Ekonomi doktorasÄ±nÄ± Harvard Üniversitesi’nde yapan Navarro’nun, daha önce San Diego kentinde 3 kez farklÄ± kamu pozisyonlarÄ± için seçimlere girdiÄŸi ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Navarro, Trump’Ä±n seçim kampanyasÄ±nda Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± için aday gösterilen Wilbur Ross ile birlikte danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±.Ülkenin ticaret politikalarÄ±na yön verecek olan Ross ve Navarro, seçim kampanyasÄ± sürerken "daha iyi ticaret anlaÅŸmalarÄ± için daha sert müzakere edilmesini" destekleyen ortak bir makalekaleme almÄ±ÅŸtÄ±. Makalede, "Trump ofiste olsaydÄ± asla imzalanmayacak olan kötü ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n sadece daha sert müzakerelerle iyiye dönüÅŸtürülebileceÄŸi" iddia edilmiÅŸti.

CARL ICAHN EN ZENGÄ°N Ä°SÄ°M

Donald Trump’Ä±n ekonomi yönetimi için tartÄ±ÅŸma yaratan bir diÄŸer atamasÄ± milyarder Wall Street yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± Carl Icahn oldu. Icahn, Trump’a, ekonomiyi aÅŸaÄŸÄ± çeken "çÄ±pa" olarak nitelendirdiÄŸi regülasyonlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda özel danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapacak.YaklaÅŸÄ±k 16,7 milyar dolarlÄ±k mal varlÄ±ÄŸÄ±yla Trump yönetimindeki en zengin isim unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Icahn’Ä±n, finans, enerji, ilaç, gayrimenkul, iletiÅŸim ve gÄ±da gibi çeÅŸitli sektörlerde yer alan ÅŸirketlerde hisseleri bulunuyor.Icahn, regülasyonlar konusunda görevlendirilmesinin çÄ±kar çatÄ±ÅŸmalarÄ±na neden olacaÄŸÄ± eleÅŸtirilerine karÅŸÄ±n regülasyonlara savaÅŸ açacaÄŸÄ±nÄ± alenen ifade etmekten çekinmiyor. AtamasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda, "ArtÄ±k aÅŸÄ±rÄ± regülasyonlardan kurtulma zamanÄ± geldi" diyen Icahn’Ä±n, mevcut yönetimin finansal ve çevresel düzenlemelerini beÄŸenmediÄŸi biliniyor.Demokratik Ulusal Komitesi Sözcüsü Eric Walker, Icahn'Ä±n regülasyondan sorumlu olacaÄŸÄ± bir göreve getirilmesinin tehlikeli olacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "Icahn, ÅŸimdi aynÄ± anda hem regülasyonlardan sorumlu olacak hem de kendi yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerden yarar saÄŸlayacak ÅŸirketleri kontrol edecek." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Trump'Ä±n özel danÄ±ÅŸmanlarÄ± için senatonun onayÄ±na ihtiyaç duymamasÄ± nedeniyle DemokratlarÄ±n Icahn ve Navarro'ya yönelik muhalefetleri sonuçsuz kalacak.