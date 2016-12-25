Ana Sayfa | DÃœNYA 25/12/2016 09:58

TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na saldÄ±ran Esed rejimi gÃ¼Ã§leri geri Ã§ekildi


Kelez ve Karaman kÃ¶ylerini havan ve top atÄ±ÅŸlarÄ±yla vuran BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, muhalif gÃ¼Ã§lerin Ã§atÄ±ÅŸmaya girmesiyle geri Ã§ekildi.

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atÄ±ÅŸlarÄ±yla vurdu.ArdÄ±ndan Kelez köyü civarÄ±ndan girmeye çalÄ±ÅŸan rejim askerleriyle muhalifler arasÄ±nda sabah saatlerine kadar çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. YaralÄ±larÄ±n olduÄŸu çatÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± Esad güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atÄ±ÅŸlarÄ± aralÄ±klarla sürüyor.

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