TÃ¼rkmendaÄŸÄ±'na saldÄ±ran Esed rejimi gÃ¼Ã§leri geri Ã§ekildi

Kelez ve Karaman kÃ¶ylerini havan ve top atÄ±ÅŸlarÄ±yla vuran BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, muhalif gÃ¼Ã§lerin Ã§atÄ±ÅŸmaya girmesiyle geri Ã§ekildi.

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atÄ±ÅŸlarÄ±yla vurdu.ArdÄ±ndan Kelez köyü civarÄ±ndan girmeye çalÄ±ÅŸan rejim askerleriyle muhalifler arasÄ±nda sabah saatlerine kadar çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. YaralÄ±larÄ±n olduÄŸu çatÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± Esad güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atÄ±ÅŸlarÄ± aralÄ±klarla sürüyor.