Reklam ajansÄ±nÄ±n Down sendromlu diye reddetti, anne Ã§ocuÄŸuna yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa gÃ¶z yummadÄ±

Bir giyim maÄŸazasÄ±nÄ±n yeni Ã§ekeceÄŸi reklam filmi iÃ§in bir Ã§ocuk oyuncu aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmasÄ± Ã¼zerine, Meagan Nash down sendromlu oÄŸlunun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yolladÄ±. Ancak reklam ajansÄ±ndan bu nedenle red cevabÄ± alÄ±nca Ã§ok kÄ±zan anne, Ã§ocuÄŸuna yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Facebook'tan dile getirdi.

Oshkosh B'Gosh isimli bir çocuk giyim maÄŸazasÄ±, yeni çekecekleri reklam filmi için çocuk oyuncu arandÄ±ÄŸÄ±na dair ilan verdi. Hikâyedeki kadÄ±n da oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± ÅŸirkete yolladÄ±.Ancak ÅŸirket reddetti. Reddetmelerinin nedeni ise çocuÄŸun down sendromlu olmasÄ±ydÄ±.

FOTOÄžRAFLARINI YOLLADI

Meagan Nash ailesiyle beraber ABD'nin Georgia eyaletinde yaÅŸÄ±yor.Oshkosh B'Gosh isimli çocuk giyim maÄŸazasÄ±nÄ±n çocuk oyuncu aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca hemen 15 aylÄ±k oÄŸlu Asher'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± maÄŸaza yetkililerine yolladÄ±.Çocuk, ÅŸirketin ilanda aradÄ±ÄŸÄ± bütün özelliklere sahipti. Boyu, saç rengi ve göz rengi de tam istedikleri gibiydi.

''ÖZEL Ä°LGÄ°YE Ä°HTÄ°YACI OLAN BÄ°R ÇOCUK''

Meagan, oÄŸlunun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yolladÄ± ancak hiçbir cevap alamadÄ±.Meagan, hemen ÅŸirketin reklam müdürüyle iletiÅŸime geçti. MeÄŸerse Asher'Ä± reklam filmlerinde kullanmamalarÄ±nÄ±n nedeni 'özel ilgiye ihtiyacÄ± olan bir çocuk' olmasÄ±ymÄ±ÅŸ.Anne, The Independent'a konuÅŸurken bir an sinirlendi ve "Bana bir de 'özel ilgiye ihtiyacÄ± olan bir çocuk' demezler mi!" diye söylendi.

FACEBOOK GRUBUNDA PAYLAÅžTI

Meagan hem ÅŸaÅŸkÄ±n hem de çok öfkeliydi.Her çocuÄŸun reklam filminde oynamasÄ± mümkün deÄŸildi elbette. Ancak oÄŸlunun sÄ±rf fazladan bir kromozomu var diye elenmesi ne kadar adildi? Meagan, hemen harekete geçti. "Kids with Down's Syndrome" isimli Facebook grubunda oÄŸlunun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.FotoÄŸrafçÄ± Crystal Barbee'nin çektiÄŸi Ashley'e ait fotoÄŸraf kÄ±sa sürede yayÄ±ldÄ±.

100 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° TARAFINDAN BEÄžENÄ°LDÄ°

Meagan, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na oÄŸlunu reddeden ÅŸirkete ithafen, "Hadi farkÄ±ndalÄ±k yaratalÄ±m! PaylaÅŸÄ±n ki Asher'Ä± görsünler. YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oÄŸlum bu reklam filminin çocuÄŸunuzun iyiliÄŸi için deÄŸil parayla ilgili olduÄŸunu kanÄ±tlayacak." yazdÄ±. Asher'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf ve altÄ±ndaki mesaj Facebook'ta 100.000 kiÅŸi tarafÄ±ndan beÄŸenildi.OlayÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu markadan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan birçok kiÅŸi artÄ±k kesinlikle alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayacaklarÄ±nÄ± ifade ettiler.