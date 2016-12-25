Ana Sayfa | DÃœNYA 25/12/2016 12:00

37 yÄ±l suÃ§suz yere yattÄ± o kararÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 75 dolar verip gÃ¶nderdiler


ABD'de taciz ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§uyla 37 yÄ±l suÃ§suz yere hapis yatan Lawrence McKinney'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na raÄŸmen beraat kararÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tazminat talebinde bulunamÄ±yor.

ABD'nin Memphis eyaletinde 1977 yÄ±lÄ±nda taciz ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmak suçuyla 115 yÄ±l hapse mahkum edilen Lawrence McKinney, suçsuz olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na raÄŸmen hak ettiÄŸi tazminatÄ± alamÄ±yor.Ortaya çÄ±kan DNA bulgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2009 yÄ±lÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lan McKinney, serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na raÄŸmen mahkemeden beraat kararÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için, Eyalet Tahliye Kurumu'ndan tazminat talep edemiyor.HayatÄ±na tekrar baÅŸlamasÄ± için kendisine sadece 75 dolar (263 lira) verilen McKinney, maddi durumunun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve beraat kararÄ±nÄ± alÄ±r almaz 1 milyon dolarlÄ±k tazminat davasÄ± açacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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