Ana Sayfa | DÃœNYA 25/12/2016 12:26

Polis bir ton kaÃ§ak havai fiÅŸeÄŸi olasÄ± patlamaya karÅŸÄ± imha etti


Meksika'da geÃ§tiÄŸimiz hafta yaÅŸanan havai fiÅŸek faciasÄ±ndan sonra Peru'da olasÄ± ihtimallere karÅŸÄ± Ã¶nlem aldÄ±.

FotoÄŸraflar Güney Amerika ülkesi Peru'nun baÅŸkenti Lima'dan... Kentin dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir kÄ±rsal alanda toplananlar ise, büyük bir imhayÄ± yerinde izlemek için buradalar.Polisin sokak satÄ±cÄ±larÄ±ndan ele geçirdiÄŸi bir tondan fazla kaçak havai fiÅŸek, kontrollü bir ÅŸekilde patlatÄ±ldÄ±. UluslararasÄ± haber ajanslarÄ±nÄ±n foto muhabirleri ise, bomba patlamasÄ±na benzeyen anlarÄ± fotoÄŸrafladÄ±.

Ä°ÅžTE O GÖRÜNTÜLER

Amerika kÄ±tasÄ±nda özellikle Noel ve yeni yÄ±l tatilinde havai fiÅŸek kullanÄ±mÄ± çok yaygÄ±n.Meksika'da hafta içinde açÄ±k alandaki pazarda satÄ±lan havai fiÅŸeklerin patlamasÄ±, bir faciaya yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Birbirini tetikleyen patlamalar 31 insanÄ±n ölümüne neden olurken, pazarÄ±n havadan çekilen görüntüsü savaÅŸ manzarasÄ± gibiydi.

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