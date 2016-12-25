Ä°ngiliz rock topluluÄŸu Status Quo'nun gitaristi Rick Parfitt hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bir giyim maÄŸazasÄ±nÄ±n yeni Ã§ekeceÄŸi reklam filmi iÃ§in bir Ã§ocuk oyuncu aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmasÄ± Ã¼zerine, Meagan Nash down sendromlu oÄŸlunun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yolladÄ±. Ancak reklam ajansÄ±ndan bu nedenle red cevabÄ± alÄ±nca Ã§ok kÄ±zan anne, Ã§ocuÄŸuna yapÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Facebook'tan dile getirdi.