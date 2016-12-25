Ana Sayfa | DÃœNYA 25/12/2016 13:16

Ä°ngiliz rock topluluÄŸu Status Quo'nun gitaristi Rick Parfitt hayatÄ±nÄ± kaybetti


Rick Parfitt 'Electric' adlÄ± son turnesi kapsamÄ±nda en son Expo Antalya'da konser vermiÅŸ ve konser sonrasÄ± kalp krizi geÃ§irmiÅŸti. DoktorlarÄ±n Ã§abalarÄ±yla hayata yeniden geri dÃ¶ndÃ¼rÃ¼len gitarist Rick Parfitt, 68 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Dünyaca ünlü Ä°ngiliz rock topluluÄŸu Status Quo'nun gitaristi ve söz yazarÄ± Rick Parfitt 68 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Parfitt'in ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ünlü müzisyenin aÄŸÄ±r bir enfeksiyon geçirdiÄŸi ve Ä°spanya'nÄ±n Marbella kentinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.Rick Parfitt 'Electric' adlÄ± son turnesi kapsamÄ±nda geçen yÄ±l 14 Haziran'da Expo Antalya 2016'da konser vermiÅŸti. Konserin ardÄ±ndan ekibiyle otele geçen Parfitt gece kalp krizi geçirmiÅŸti. Kalbi duran sanatçÄ± doktorlarÄ±n çabasÄ±yla yeniden yaÅŸama döndürülmüÅŸtü.50 yÄ±llÄ±k Status Quo kariyerinden sonra saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle gruptan ayrÄ±lan Rick Parfitt solo kariyeri kapsamÄ±nda gelecek yÄ±l bazÄ± projeleri hayata geçirmeyi planlÄ±yordu.

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