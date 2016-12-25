Ä°srail Savunma BakanÄ± Filistinlilerin tÃ¼m iletiÅŸimini kesin dedi

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman, BMGK'da kabul edilen Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararla ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, Ã¼st dÃ¼zey ordu mensuplarÄ±na 'Filistin yÃ¶netimindeki yetkililerle tÃ¼m sivil iletiÅŸimi kesmeleri' emri verdi.

Ä°srail devlet radyosunun haberine göre Lieberman, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tüm yerleÅŸim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ±n BMGK'da kabul edilmesinin ardÄ±ndan, Ä°srailli askeri yetkililere Filistinli taraflarla tüm 'sivil' iletiÅŸimlerini kesmelerini emretti. Haberde, Lieberman'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ±n Ä°srail ile Filistin yönetimi arasÄ±ndaki güvenlik koordinasyonunu kapsamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.