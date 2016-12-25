Netanyahu, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Shapiro'yu baÅŸbakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

ABD'nin BMGK'de oylamaya sunulan Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karara karÅŸÄ± Ã§ekimser oy kullanmasÄ±nÄ±n Netanyahu, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Shapiro'yu baÅŸbakanlÄ±ÄŸa aÃ§Ä±klama yapmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°srail makamlarÄ± bugün, yasa dÄ±ÅŸÄ± tüm yerleÅŸim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden BMGK tasarÄ±sÄ±na "evet" oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan çarÅŸamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine MÄ±sÄ±r'Ä±n talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarÄ±sÄ±na destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafÄ±ndan BMGK'ya getirilerek oylanmÄ±ÅŸtÄ±.

14 OYLA KABUL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tüm yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmiÅŸti.Netanyahu, Ä°srail hükümetinin haftalÄ±k toplantÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BMGK kararÄ±nÄ±n kabul edilmesinin arkasÄ±nda Obama yönetiminin olduÄŸundan ÅŸüphemiz yok." dedi.