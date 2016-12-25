Ana Sayfa | DÃœNYA 25/12/2016 21:43

Filipinler'de Nina tayfununa karÅŸÄ± 76 bin kiÅŸi bÃ¶lgeden tahliye edildi


Filipinler'de Nina tayfunu nedeniyle onbinlerce kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere tahliye edildi.

Ülke basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, ada ülkesi Filipinler'in  kuzeyindeki Luzon adasÄ±nda yer alan Albay eyaletinde 76 bin 399 kiÅŸi güvenli  bölgelere tahliye edildi. AkÅŸam saatlerinde karaya ulaÅŸmasÄ± beklenen Nina tayfunu  hÄ±zÄ± saatte 185 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±nalara neden olduÄŸu bildirildi.Filipinler Devlet Meteoroloji Bürosu PAGASA, tayfunun ülkenin  doÄŸusundaki tayfunun Catanduanes adasÄ± ve eyaletinde hÄ±zÄ± 220 kilometreye ulaÅŸan  rüzgarlar yol açabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.Tayfunun, Filipinler Sorumluluk Bölgesi'nden çarÅŸamba sabahÄ± çÄ±kmasÄ±  bekleniyor.Her yÄ±l 20 civarÄ±nda tayfun ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n vurduÄŸu Filipinler'de,  2013'te etkili olan Haiyan tayfunu 6 binden fazla kiÅŸinin ölümüne, 4 milyon  kiÅŸinin evsiz kalmasÄ±na neden olmuÅŸtu.

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