Filipinler'de Nina tayfununa karÅŸÄ± 76 bin kiÅŸi bÃ¶lgeden tahliye edildi

Filipinler'de Nina tayfunu nedeniyle onbinlerce kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere tahliye edildi.

Ülke basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, ada ülkesi Filipinler'in kuzeyindeki Luzon adasÄ±nda yer alan Albay eyaletinde 76 bin 399 kiÅŸi güvenli bölgelere tahliye edildi. AkÅŸam saatlerinde karaya ulaÅŸmasÄ± beklenen Nina tayfunu hÄ±zÄ± saatte 185 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±nalara neden olduÄŸu bildirildi.Filipinler Devlet Meteoroloji Bürosu PAGASA, tayfunun ülkenin doÄŸusundaki tayfunun Catanduanes adasÄ± ve eyaletinde hÄ±zÄ± 220 kilometreye ulaÅŸan rüzgarlar yol açabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.Tayfunun, Filipinler Sorumluluk Bölgesi'nden çarÅŸamba sabahÄ± çÄ±kmasÄ± bekleniyor.Her yÄ±l 20 civarÄ±nda tayfun ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n vurduÄŸu Filipinler'de, 2013'te etkili olan Haiyan tayfunu 6 binden fazla kiÅŸinin ölümüne, 4 milyon kiÅŸinin evsiz kalmasÄ±na neden olmuÅŸtu.