Ana Sayfa | DÃœNYA 25/12/2016 21:46

DAEÅž'in kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgedeki halk pazarÄ±na havadan saldÄ±rÄ± 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼


Musul'un Baac beldesindeki yer alan halk pazarÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 20 sivil Ã¶ldÃ¼, 50 sivil ise yaralandÄ±.

Ninova milletvekili Zahid el-Hatuni, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, aidiyeti henüz belirlenemeyen bir savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n Musul'un 140 kilometre batÄ±sÄ±nda yer alan Baac beldesindeki halk pazarÄ±na düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 20 sivilin öldüÄŸünü, 55 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.YaralÄ±larÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu ve ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan ediÅŸe ettiÄŸini dile getiren Hatuni, söz konusu durum ve hukuki iÅŸlemin baÅŸlatÄ±lmasÄ± için Musul'u Kurtama Operasyonu birimi ile temas halinde olduklarÄ±nÄ± kaydetti.Baac beldesi 2014 yazÄ±ndan bu yana terör örgütü DEAÅž'Ä±n kontrolünde bulunuyor.

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