â€ªGeorge Michael Yunan asÄ±llÄ± Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± vefat etti

Son dakika. George Michael Ã¶ldÃ¼. Last christmas ÅŸarkÄ±sÄ±yla GÃ¶nÃ¼lleri fetheden Yunan asÄ±llÄ± Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± vefat etti. â€¬

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Son dakika. George Michael öldü. Last christmas ÅŸarkÄ±sÄ±yla Gönülleri fetheden Yunan asÄ±llÄ± Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± vefat etti. â€¬1963 doÄŸumlu sanatçÄ± "WHAM" adlÄ± Gurubu ile popüler olmuÅŸtu. Careless Whisper, Wake Me Up before you go go, Last Chiristmas adlÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±yla milyonlarÄ± bulan satÄ±ÅŸ yakalamÄ±ÅŸtÄ±.

Oxfordshire Bölgesindeki evinde

Ä°ngiltere'nin popüler ÅŸehirlerinden zenginlerin ve ünlülerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Oxfordshire Bölgesindeki evine gelen ambulans ve doktorun bildirdiÄŸine göre ünlü sanatçÄ± vefat etmiÅŸt. ÅžarkÄ±larÄ±non yanÄ±sÄ±ra uyuÅŸturucu sorununda bulunan ünlü sanatçÄ± son zamanlarda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yordu.

Last Chiristmas (Noel) ÅŸarkÄ±sÄ± gerçek oldu

Dünyaca ünlü "Last Chiristmas (son Noel) ÅŸarkÄ±sÄ± ile gönülleri fetheden George Michael, bugün Noel gecesinde vefat ett. ÅžarkÄ±sÄ±nÄ±n adÄ± gibi sanatçÄ±nÄ±zda son Noel akÅŸamÄ± oldu.