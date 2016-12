â€ªGeorge Michael Yunan asÄ±llÄ± Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± vefat etti

Son dakika. George Michael öldü. Last christmas şarkısıyla Gönülleri fetheden Yunan asıllı İngiliz şarkıcı vefat etti. ‬

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Son dakika. George Michael öldü. Last christmas şarkısıyla Gönülleri fetheden Yunan asıllı İngiliz şarkıcı vefat etti. ‬1963 doğumlu sanatçı "WHAM" adlı Gurubu ile popüler olmuştu. Careless Whisper, Wake Me Up before you go go, Last Chiristmas adlı şarkılarıyla milyonları bulan satış yakalamıştı.

Oxfordshire Bölgesindeki evinde

İngiltere'nin popüler şehirlerinden zenginlerin ve ünlülerinde yaşadığı Oxfordshire Bölgesindeki evine gelen ambulans ve doktorun bildirdiğine göre ünlü sanatçı vefat etmişt. Şarkılarınon yanısıra uyuşturucu sorununda bulunan ünlü sanatçı son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyordu.

Last Chiristmas (Noel) şarkısı gerçek oldu

Dünyaca ünlü "Last Chiristmas (son Noel) şarkısı ile gönülleri fetheden George Michael, bugün Noel gecesinde vefat ett. Şarkısının adı gibi sanatçınızda son Noel akşamı oldu.