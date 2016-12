Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± George Michael hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael dün hayatını kaybetti

George Michael'ın ölümünü kamuoyuna menajeri duyurdu.Michael'ın Pazar günü Oxfordshire'daki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis, George Michael'ın ölümünde şüpheli herhangi bir durum olmadığını açıkladı.Michael en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. 2006 yılında uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığını itiraf eden Michael'ın ehliyetine 2 yıl el konulmuştu.

Michael daha sonra 2010'da da Londra'da aracıyla bir fotoğrafçı dükkanına girmiş, kaza sonrası gözaltına alınmış ve yine uyuşturucu aldığını kabul etmişti.

8 hafta cezaevinde kalan Michael'ın ehliyetine yine el konulmuştu.

Albümleri 100 milyondan fazla sattı

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 1981'de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı.

"Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom", "Careless Whisper", "I'm Your Man" ve "The Edge of Heaven" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, Çin'de sahneye çıkan ilk Batılı grup olduktan sonra 1986'da dağıldı.

George Michael daha sonra solo kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri oldu.

Michael'ın albümleri 100 milyondan fazla sattı. Şarkıları İngiltere'de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

"A Different Corner", "Jesus To A Child" ve "Fastlove"; George Michael'ın diğer unutulmaz şarkıları arasındaydı.

Aralık ayı başında, Pakistan asıllı İngiliz yapımcı ve şarkı yazarı Naughty Boy'un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalıştığı açıklanmıştı.

Michael'ın ünlü şarkılarından "Freedom"ın öyküsünün anlatıldığı belgesel Mart ayında vizyona girecekti.Yıllarca cinsel tercihi hakkında açıklama yapmayı reddeden Michael, 1998 yılında ABD'de sonradan polis olduğu ortaya çıkan bir erkeğe bir parkın tuvaletinde cinsel ilişki teklifinde bulunması sonrası gözaltına alınmasının ardından eşcinsel olduğunu söylemişti.