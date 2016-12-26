Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± George Michael hayatÄ±nÄ± kaybetti

ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± ve sÃ¶z yazarÄ± George Michael dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti

George Michael'Ä±n ölümünü kamuoyuna menajeri duyurdu.Michael'Ä±n Pazar günü Oxfordshire'daki evinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

Polis, George Michael'Ä±n ölümünde ÅŸüpheli herhangi bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Michael en son 2011 yÄ±lÄ±nda zatürre olmuÅŸ ve bu nedenle bazÄ± konserlerini ertelemek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n son 10 yÄ±lda uyuÅŸturucu sorunlarÄ± olduÄŸu biliniyordu. 2006 yÄ±lÄ±nda uyuÅŸturucu aldÄ±ktan sonra araç kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden Michael'Ä±n ehliyetine 2 yÄ±l el konulmuÅŸtu.

Michael daha sonra 2010'da da Londra'da aracÄ±yla bir fotoÄŸrafçÄ± dükkanÄ±na girmiÅŸ, kaza sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve yine uyuÅŸturucu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti.

8 hafta cezaevinde kalan Michael'Ä±n ehliyetine yine el konulmuÅŸtu.

Albümleri 100 milyondan fazla sattÄ±

AsÄ±l adÄ± Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 1981'de okul arkadaÅŸÄ± Andrew Ridgeley ile birlikte kurduÄŸu Wham! grubuyla ÅŸöhret kazandÄ±.

"Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom", "Careless Whisper", "I'm Your Man" ve "The Edge of Heaven" gibi unutulmaz ÅŸarkÄ±lara imza atan Wham!, Çin'de sahneye çÄ±kan ilk BatÄ±lÄ± grup olduktan sonra 1986'da daÄŸÄ±ldÄ±.

George Michael daha sonra solo kariyerine baÅŸladÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±la uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiÅŸ geçmiÅŸ en baÅŸarÄ±lÄ± sanatçÄ±larÄ±ndan biri oldu.

Michael'Ä±n albümleri 100 milyondan fazla sattÄ±. ÅžarkÄ±larÄ± Ä°ngiltere'de yedi kez liste baÅŸÄ± olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

"A Different Corner", "Jesus To A Child" ve "Fastlove"; George Michael'Ä±n diÄŸer unutulmaz ÅŸarkÄ±larÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda, Pakistan asÄ±llÄ± Ä°ngiliz yapÄ±mcÄ± ve ÅŸarkÄ± yazarÄ± Naughty Boy'un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Michael'Ä±n ünlü ÅŸarkÄ±larÄ±ndan "Freedom"Ä±n öyküsünün anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belgesel Mart ayÄ±nda vizyona girecekti.YÄ±llarca cinsel tercihi hakkÄ±nda açÄ±klama yapmayÄ± reddeden Michael, 1998 yÄ±lÄ±nda ABD'de sonradan polis olduÄŸu ortaya çÄ±kan bir erkeÄŸe bir parkÄ±n tuvaletinde cinsel iliÅŸki teklifinde bulunmasÄ± sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eÅŸcinsel olduÄŸunu söylemiÅŸti.