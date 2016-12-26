UÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun 64 Ã¼yesinin de bulunduÄŸu 92 kiÅŸi taÅŸÄ±yan askeri bir uÃ§ak dÃ¼n Karadeniz'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olay sonucunda 92 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin dün devlet televizyonundan halka hitap etmiÅŸ ve ulusal yas ilanÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Vladimir Putin, "KazanÄ±n nedenlerinin belirlenmesi için kapsamlÄ± bir soruÅŸturma yürütecek ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na destek için de gereken her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z" dedi.Rusya'da dün Soçi ve diÄŸer bazÄ± kentlerde hayatÄ±nÄ± kaybedenler için çeÅŸitli törenler düzenlendi.Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenler için bugün Moskova'daki Aziz Vasil Katedrali'nde de bir anma töreni düzenlenecek.

BaÅŸkent Moskova'dan kalkan uçak yakÄ±t ikmali için Soçi ÅŸehrindeki Adler HavaalanÄ±'na iniÅŸ yapmÄ±ÅŸ, Soçi kentinden kalktÄ±ktan 20 dakika sonra radardan kaybolmuÅŸ, Karadeniz'de uçaÄŸÄ±n enkazÄ±nÄ±n parçalarÄ± bulunmuÅŸtu.Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, kazadan kurtulan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cesetlerinin denizden çÄ±karÄ±labilmesi için Karadeniz'de büyük bir arama operasyonu yürütülüyor.

109 dalgÄ±cÄ±n da içlerinde bulunduÄŸu 3 binden fazla kurtarma görevlisi geniÅŸ bir alanda arama yapÄ±yor.Suriye'nin Lazkiye kentine giderken düÅŸen Tupolev-154 tipi uçakta KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun üyelerinin yanÄ± sÄ±ra ünlü Rus aktivist doktor Yelizaveta Glinka, askeri personel ve bazÄ± gazeteciler de bulunuyordu.

KÄ±zÄ±l Ordu Korosu, Lazkiye yakÄ±nlarÄ±ndaki Hmeymim Üssü'nde görev yapan Rus askerlerine konser verecekti.

Rus bir yetkili kazadan hemen sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" ihtimalini dÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ ancak daha sonra bir açÄ±klama yapan Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maxim Sokolov 'her ihtimali deÄŸerlendirdiklerini' söylemiÅŸti.Nisan 2010'da Rusya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Smolenks kentinde yine Tupolev-154 tipi bir uçak düÅŸmüÅŸ ve kazada aralarÄ±nda Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± Lech Kaczynski'nin de olduÄŸu 96 yolcu ölmüÅŸtü.