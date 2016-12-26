UÃ§aÄŸa binen 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Air Canada'nÄ±n Toronto-Londra seferini yapan uÃ§aÄŸÄ±nda rahatsÄ±zlanan 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Air Canada'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, dün gece Londra'ya gitmek üzere Toronto'dan havalanan Boeing 787 tipi AC868 sefer sayÄ±lÄ± yolcu uçaÄŸÄ±nda, 10 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z yolcunun rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Kabin görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±z çocuÄŸuna, yolcular arasÄ±nda bulunan bir doktor ve hemÅŸirenin de müdahalede bulunduÄŸu kaydedilirken, ismi, milliyeti ve ölüm nedeni açÄ±klanmayan çocuÄŸun kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.YaÅŸanan geliÅŸme üzerine uçak, Ä°rlanda'nÄ±n Shannon kentindeki havalimanÄ±na acil iniÅŸ yaptÄ±.UçaÄŸÄ±n havalimanÄ±na inmesinin ardÄ±ndan yolcuyu kontrol eden tÄ±bbi makamlar da çocuÄŸun öldüÄŸünü teyit etti.Uçak daha sonra Londra'ya gitmek üzere yeniden havalandÄ±.