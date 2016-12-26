Ana Sayfa | DÃœNYA 26/12/2016 08:31

UÃ§aÄŸa binen 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Air Canada

Air Canada'nÄ±n Toronto-Londra seferini yapan uÃ§aÄŸÄ±nda rahatsÄ±zlanan 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Air Canada'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, dün gece Londra'ya gitmek üzere  Toronto'dan havalanan Boeing 787 tipi AC868 sefer sayÄ±lÄ± yolcu uçaÄŸÄ±nda, 10  yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z yolcunun rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Kabin görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±z çocuÄŸuna, yolcular  arasÄ±nda bulunan bir doktor ve hemÅŸirenin de müdahalede bulunduÄŸu kaydedilirken,  ismi, milliyeti ve ölüm nedeni açÄ±klanmayan çocuÄŸun kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.YaÅŸanan geliÅŸme üzerine uçak, Ä°rlanda'nÄ±n Shannon kentindeki  havalimanÄ±na acil iniÅŸ yaptÄ±.UçaÄŸÄ±n havalimanÄ±na inmesinin ardÄ±ndan yolcuyu kontrol eden tÄ±bbi  makamlar da çocuÄŸun öldüÄŸünü teyit etti.Uçak daha sonra Londra'ya gitmek üzere yeniden havalandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Rusya'da bomba ihbarÄ± 3 ayrÄ± istasyondan bin kiÅŸi tahliye edildi

Rusya bugÃ¼n bir haberle daha gerildi. Moskova'dan yapÄ±lan bomba ihbarÄ±yla polis 3 istasyondaki bin kiÅŸiyi bÃ¶lgeden tahliye etti.


Åžili depremini bilen araÅŸtÄ±rmacÄ±dan bir aÃ§Ä±klama daha geldi

Deprem AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Ahmet Yakut, Åžili'de 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda deprem olacak dedi, haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±. AraÅŸtÄ±rmacÄ±dan ÅŸok aÃ§Ä±klama daha geldi.

George Michael

George Michael'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili dikkat Ã§eken detay

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± George Michael, 53 yaÅŸÄ±nda kalp yetmezliÄŸi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti