92 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili Rusya'dan aÃ§Ä±klama

Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±, 92 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Bakan Maksim Sokolov, Tu-154’ün Soçi açÄ±klarÄ±nda kaza yapmasÄ±na iliÅŸkin ana teorilerin terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± içermediÄŸini söyledi.

Sokolov’a göre; “teknik bir sorun ya da pilotaj hatasÄ±” felakete yol açmÄ±ÅŸ olabilir.

KÄ±zÄ±l Ordu Korosu üyeleri, askerleri ve gazetecileri taÅŸÄ±yan Tu-154 tipi uçak, Suriye'ye gidiyordu. Uçakta bulunan 92 kiÅŸinin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sanÄ±lÄ±yor. Rusya'da bugün için ulusal yas ilan edildi.

KRÄ°TÄ°K SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Tümgeneral Ä°gor KonaÅŸenkov, dün geç saatlerde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, “KaranlÄ±k çökerken, kaza bölgesindeki çalÄ±ÅŸmalara durmaksÄ±zÄ±n devam ediyor” dedi.

Hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasÄ±nda geçtiÄŸi belirtilen son konuÅŸmanÄ±n ses kaydÄ± Rus medyasÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Söz konusu kayÄ±tlar, mürettebatÄ±n herhangi bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

Uçak kaybolana kadar seslerin sakin olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Akabinde kontrolörler, nafile bir çabayla uçakla tekrar baÄŸlantÄ± kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Uzmanlar, ÅŸartlarÄ±n uçuÅŸ için uygun olduÄŸu görüÅŸünde…

Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n 1983 yÄ±lÄ±nda hizmete alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Tümgeneral KonaÅŸenkov, uçaÄŸÄ±n geçen Eylül ayÄ±nda bakÄ±ma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AralÄ±k 2014'te de ciddi bakÄ±mdan geçirildiÄŸini söyledi. Rus Sözcü, pilotun da deneyimli olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.