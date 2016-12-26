Ana Sayfa | DÃœNYA 26/12/2016 09:11

Rusya'da bugÃ¼n iÃ§in ulusal yas ilan edildi


Rusya'da 92 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan uÃ§akla ilgili arama-kurtarma iÅŸlemleri sÃ¼rerken, Putin'den gelen aÃ§Ä±klamayla, Rusya'da bugÃ¼n ulusal yas ilan edildi.

92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n Karadeniz'e düÅŸmesinin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan arama-kurtarma faaliyetleri gece gündüz devam ediyor.Gemiler, uçaklar, helikopterler ve denizaltÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra, 109 dalgÄ±cÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi, Soçi yakÄ±nlarÄ±ndaki kurtarma operasyonuna katÄ±lÄ±yor. KÄ±zÄ±l Ordu Korosu üyeleri, askerleri ve gazetecileri taÅŸÄ±yan Tu-154 tipi uçak, Suriye'ye gidiyordu. Uçakta bulunan 92 kiÅŸinin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sanÄ±lÄ±yor. Putin, Rusya'da bugün için ulusal yas ilan edildiÄŸini açÄ±kladÄ±. 

DÜN 11 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N CESEDÄ° ÇIKARILMIÅžTI

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Tümgeneral Ä°gor KonaÅŸenkov, dün geç saatlerde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "KaranlÄ±k çökerken, kaza bölgesindeki çalÄ±ÅŸmalara durmaksÄ±zÄ±n devam ediyor" dedi.BakanlÄ±k, uçaÄŸÄ±n enkazÄ±na Soçi kÄ±yÄ±sÄ±nÄ±n 1.5 kilometre açÄ±klarÄ±nda ve 50 ila 70 metre derinliÄŸinde ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Dün 11 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

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