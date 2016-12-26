Afgan hava kuvvetlerinin ilk kadÄ±n pilotu Pakistan TalibanÄ±'ndan tehdit alÄ±yorum dedi

Afgan hava kuvvetlerinin ilk kadÄ±n pilotu olan Rahmani, Taliban ve intikam peÅŸinde olan yakÄ±nlarÄ±ndan tehdit aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, can gÃ¼venliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ABD'ye iltica talebinde bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Üç yÄ±l önce Afgan hava kuvvetlerinin ilk kadÄ±n pilotu olan Rahmani, 2015 yÄ±lÄ±nda C-130 tipi nakliye uçaklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi için ABD'ye gitmiÅŸti. EÄŸitimi sona eren Rahmani'nin önceki gün ülkesine geri dönmesi bekleniyordu. Ancak kadÄ±n pilot, Taliban ve intikam peÅŸinde olan yakÄ±nlarÄ±ndan gizlenmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek can güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle ABD'ye iltica talebinde bulundu. Rahmani'nin ABD ya da Kanada'dan sÄ±ÄŸÄ±nma istediÄŸi belirtildi.

Ä°ADE EDÄ°LÄ°RSE HAPSE ATILACAK

Rahmani, Afganistan Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Tümgeneral Abdülvahap Vardak'Ä±n ABD'de eÄŸitim gören subaylarÄ± bu ülkeden sÄ±ÄŸÄ±nma istememeleri konusunda uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iade edildiklerinde hapse atÄ±lacaklarÄ±nÄ± söylediÄŸini kaydetti.

"TEHDÄ°T ALIYORUM"

KadÄ±n pilot, Nobel ödüllü Malala Yusufzai'ye saldÄ±rÄ± düzenleyen Pakistan TalibanÄ±'ndan tehdit aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Afganistan'daki ailesinin de tehditler nedeniyle yer deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'CESUR KADIN' ÖDÜLÜ ALMIÅžTI

Rahmani geçen yÄ±l ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 'Cesur KadÄ±n' ödülüne layÄ±k görülmüÅŸtü. Afgan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan sözcü Muhammed RadmaniÅŸ, Afgan ordusu için milyarlarca dolar harcadÄ±klarÄ±nÄ±, Rahmani'nin talebinin reddedilmesini umduklarÄ±nÄ± söyledi.