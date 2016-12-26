El Bab'a destek iÃ§in 500 komando daha gitti

Halep'ten terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in temizlenmesi amacÄ±yla Kayseri'den 500 komando gÃ¶nderildi.

El Bab'Ä±n terör örgütü DEAÅž'dan tamamen temizlenmesi için bölgeye Kayseri'den 500 komando gönderildi. Halep'ten çÄ±kan muhaliflerden 1400'ü de TSK'ya destek için ilçeye geldi. Bölgeyi her yandan kuÅŸatan birlikler, tuzaÄŸa düÅŸmemek için adÄ±m adÄ±m ilerliyor.

AKÄ°L DAÄžI TEMÄ°ZLENDÄ°

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nca Suriye'nin Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor. Ä°lçede en stratejik yer olan AkilDaÄŸÄ±'nÄ± örgütten temizleyen Mehmetçik, Bab'Ä± tamamen kuÅŸattÄ±. Kuzey ve batÄ± yönünde ilçeye sÄ±fÄ±r noktalarÄ± ele geçiren ve ÅŸehrin dÄ±ÅŸ mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlÄ± bombaeylemlerine karÅŸÄ± da her an teyakkuz halinde.

500 KOMANDO GELDÄ°

Bab merkezinde adÄ±m adÄ±m ilerleyen TSK ve ÖSO unsurlarÄ±, teröristlerce zorla canlÄ± kalkan yapÄ±lmÄ±ÅŸ sivillere zarar vermeden hareket etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bab'da çok önemli görevler üstlenen Kayseri 1. Komando TugayÄ±'ndan en az 500 askerden oluÅŸan bir grubun daha bölgeye gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. Buna ek olarak, Halep'ten tahliye edilen 1400 ÖSO askeri de Bab'a geldi.

MUHALÄ°FLER 2 BÄ°NÄ° BULACAK

Halep'ten çÄ±karÄ±lan ve RaÅŸidin bölgesine gelen ÖSO'ya baÄŸlÄ± gruplar, Cilvegözü-Atme sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan alÄ±narak Azez ve Çobanbey hattÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nun devam ettiÄŸi bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayÄ±larÄ± 1400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün içerisinde 2 bini bulacaÄŸÄ± ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n 1100 civarÄ±nda olduÄŸu kaydediliyor.

BOMBALI ARAÇ TEHLÄ°KESÄ°

Bu arada Bab'Ä±n doÄŸusundaki imalathanelerde 2015 yÄ±lÄ±ndan buyana yüzlerce bombalÄ± araç üreten DEAÅž'Ä±n, 60 bombalÄ± aracÄ± daha hazÄ±r beklettiÄŸi ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan en az 10 tanesinin TSK tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi belirtiliyor. Terör örgütü, bombalÄ± araçlarÄ± ilçenin her tarafÄ±na daÄŸÄ±tÄ±rken, kamuflaj için ise çamur kullanÄ±yor. Bomba yüklü araçlarÄ±n tamamÄ±nÄ± çamurla kaplayan terör örgütü, bazÄ±larÄ±nÄ± ise cephe yakÄ±nlarÄ±nda ördüÄŸü duvarlarÄ±n arasÄ±nda saklÄ±yor.

SÄ°LAHLARI HUMUS'TAN TAÅžIDILAR

Suriye'nin en büyük askeri hava üssü Humus-Kifor çevresinde rejime ait 30 km'lik alanÄ± ele geçiren DEAÅž, kritik askeri üste ele geçirdiÄŸi silahlarÄ± Mehmetçik ve ÖSO ile çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bab'a yönlendirdi. 400 km'ye yakÄ±n mesafeyi hiçbir zorlukla karÅŸÄ±laÅŸmadan aÅŸan terör örgütünün son dönemde yoÄŸun olarak kullandÄ±ÄŸÄ± 23 mm uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayÄ±da Rus havan toplarÄ±, Bab'a getirilen silah ve cephaneden sadece bir kÄ±smÄ±.

FONKSÄ°YONEL ARAÇLAR

Esad rejimi ve Ä°ran destekli militanlarÄ±n kontolündeki bölgeden DEAÅž'a teslim edilen silahlarÄ±n, Bab savaÅŸÄ±nda kullanÄ±labilecek en fonksiyonel savaÅŸ araçlarÄ± olmasÄ± dikkat çekiyor. GeçtiÄŸimiz günlerde ÅŸehit olan askerlerin mevzilerini vuran silahlar büyük oranda Kifor'dan nakledilen füze ve roketler oldu