2 bin DEAÅž'lÄ± PKK'ya katÄ±lmak iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor

Irak'Ä±n sÄ±nÄ±r kÃ¶ylerinden yaklaÅŸÄ±k iki bin PKK'lÄ± DEAÅž'e destek olacak.

DEAÅž'Ä±n Türkiye'ye yönelik eylemler yapan diÄŸer örgütlerle iliÅŸkileri bir bir ortaya çÄ±kÄ±yor. AralarÄ±nda hiçbir iliÅŸki olmadÄ±ÄŸÄ± dillendirilen DEAÅž ile PKK/PYD arasÄ±ndaki iliÅŸki bölgesel denklemin deÄŸiÅŸimi ile birlikte gün yüzüne çÄ±kÄ±yor. Mahalli kaynaklardan alÄ±nan bilgilere göre, Musul'un batÄ±sÄ±ndaki Sincar DaÄŸÄ± bölgesinde muhtemel harekatlara yönelik yeni kÄ±ÅŸla ve mevziler inÅŸa eden PKK, Irak'Ä±n sÄ±nÄ±r köylerinden yaklaÅŸÄ±k iki bin DEAÅž destekçisi ve sempatizanÄ±nÄ± kendi saflarÄ±na kattÄ±.

DEAÅž'TEN DEVÅžÄ°RDÄ°LER

Yeni Åžafak'a deÄŸerlendirmelerde bulunan Ninova AÅŸiretleri Meclisi Sözcüsü Muzahim el Huveyt, PKK'nÄ±n operasyonlar süreci ile birlikte "DEAÅž" örgütü unsurlarÄ±nÄ± ve destekçilerini saflarÄ±na katma baÄŸlamÄ±ndaki çabalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. El Huveyt, PKK'nÄ±n ÅŸu ana kadar -çoÄŸu daha önceleri bölgedeki DEAÅž unsuru ve yöneticisi olan- 1836 silahlÄ± Arap'Ä± saflarÄ±na kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. El Huveyt, "Buna göre PKK saflarÄ±na katÄ±lan bu kimseler onlarca terör eylemi gerçekleÅŸtirmelerinin ardÄ±ndan bölgeden kaçtÄ±lar ve PKK'ya katÄ±ldÄ±lar" dedi.

KÜRT YÖNETÄ°MÄ°NÄ° HEDEF ALABÄ°LÄ°RLER

PKK'nÄ±n Åžengal daÄŸÄ±nda olasÄ± bir uluslararasÄ± operasyona hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ninova Ä°l Meclisindeki Kürt bloÄŸunun BaÅŸkanÄ± Seydo Çeto Heso ise, "PKK daha fazla savaÅŸçÄ± konuÅŸlandÄ±rmak için Åžengal (Sincar) DaÄŸÄ±'na daha fazla kÄ±ÅŸla ve askeri mevzi kurdu" dedi. Heso, PKK bu süreçte hem uluslararasÄ± hem de bölgesel denklemi gözeterek BaÄŸdat ve Åžii güçlerinden aldÄ±ÄŸÄ± destekle bölgede kalÄ±cÄ± olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±. Bölge halkÄ±nÄ± rahatsÄ±z eden bu süreçten baÅŸta Ezidiler olmak üzere herkesin rahatsÄ±z olduÄŸunu ifade eden Heso, PKK'nÄ±n meÅŸru Kürt yönetimine dahi hedef konumuna getirebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. AyrÄ±ca, "PKK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ±'ndaki yeni kÄ±ÅŸla ve mevzileri, Sincar DaÄŸÄ±'nda yaÅŸamakta olan ve DEAÅž nedeniyle hala evlerine dönemeyen göçmenlerin hayatÄ± açÄ±sÄ±ndan tehlike arz etmektedir" dedi.

BAÄžDAT DA Ä°ÅžÄ°N Ä°ÇÄ°NDE

Irak ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki DEAÅž'tan PKK'ya geçiÅŸin BaÄŸdat yönetiminin bilgisi dahilinde olduÄŸu belirtiliyor. BaÄŸdat, PKK'ya finansal destek vermeye baÅŸladÄ±. Irak Parlamentosu'nda KYB gibi Ä°ran'a yakÄ±n gruplar PKK'nÄ±n resmen tanÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor. ABD Erbil BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun Sincar'daki görüÅŸme trafiÄŸi de arttÄ±. Yeni Åžafak'a deÄŸerlendirmelerde bulunan Ninova AÅŸiretleri Meclisi Sözcüsü Muzahim el Huveyt, Türkiye'nin kendi içindeki saldÄ±rÄ±larÄ±n artmasÄ± durumunda Åžengal'e doÄŸrudan hava operasyonlarÄ± yapabileceÄŸini söyledi. El Huveyt, PKK'nÄ±n bölgedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ezidi toplumu, Kürt yönetimi, Kürt aÅŸiretleri, AraplarÄ± ve Türkmenleri rahatsÄ±z ettiÄŸini ifade ederek PKK'nÄ±n bölgedeki DAEÅž ile iÅŸbirliÄŸinde olduÄŸu gibi politik tutumunun bölge halkÄ± için tehdit olduÄŸunu ifade etti. El Huveyt, ABD liderliÄŸindeki uluslararasÄ± koalisyon güçlerine PKK'nÄ±n söz konusu bölgedeki mevcudiyeti meselesine çözüm bulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak bu durumun Sincar'da ve bölgenin tamamÄ±nda büyük sorunlar doÄŸuracaÄŸÄ±na dikkati çekti.